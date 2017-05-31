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В Литве возрастной ценз для продажи алкоголя увеличен до 20 лет

01.06.2017 15:37 — Новости Мира | БелТА  
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В Литве возрастной ценз для продажи алкоголя увеличен до 20 лет

1 июня, Вильнюс /БЕЛТА - ЭЛЬТА/. Сейм Литвы принял поправки к закону о контроле алкоголя, предусматривающие новые меры по снижению доступности алкогольных напитков. За поправки к закону проголосовал 101 член Сейма, против - 10, еще столько же воздержались.

В частности, поправки предусматривают увеличение возрастного ценза для продажи алкоголя до 20 лет с 2018 года, сокращение часов продажи алкоголя: в будние дни и субботу - с 10.00 до 20.00, по воскресеньям - с 10.00 до 15.00.

Кроме того, будет полностью запрещено употребление алкоголя на спортивных площадках во время спортивных мероприятий, продажа алкоголя на пляжах, а также реклама алкоголя, за исключением мест, где продаются алкогольные напитки.

Запрет на торговлю алкогольными напитками на пляжах предлагается установить с 1 января 2020 года.-0-

 
 
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В частности, поправки предусматривают увеличение возрастного ценза для продажи алкоголя до 20 лет с 2018 года, сокращение часов продажи алкоголя: в будние дни и...

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