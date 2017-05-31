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Украина взыскала с "Газпрома" первые штрафы по антимонопольному делу

01.06.2017 15:35 — Новости Мира | Tut.by  
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Киев взыскал с «Газпрома» первые суммы в рамках дела о взыскании с компании штрафа в размере почти 395 миллиардов рублей, наложенного Антимонопольным комитетом Украины (АМКУ) за злоупотребление доминирующим положением на рынке услуг по транзиту газа в республике. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

«Очень скоро мы покажем этот результат в цифрах», — пообещал министр юстиции Павел Петренко.

Он признал, что на территории страны нет принадлежащих «Газпрому» активов, которые были бы эквивалентны сумме штрафа. «Мы будем двигаться в другие страны, где есть соответствующие активы и денежные средства, и ставить вопрос о выполнении украинских решений и в будущем — международных решений о взыскании с „Газпрома“ задолженности», — добавил чиновник.

 
 
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"Очень скоро мы покажем этот результат в цифрах", - пообещал министр юстиции Павел Петренко.

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