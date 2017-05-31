Киев взыскал с «Газпрома» первые суммы в рамках дела о взыскании с компании штрафа в размере почти 395 миллиардов рублей, наложенного Антимонопольным комитетом Украины (АМКУ) за злоупотребление доминирующим положением на рынке услуг по транзиту газа в республике. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

«Очень скоро мы покажем этот результат в цифрах», — пообещал министр юстиции Павел Петренко.

Он признал, что на территории страны нет принадлежащих «Газпрому» активов, которые были бы эквивалентны сумме штрафа. «Мы будем двигаться в другие страны, где есть соответствующие активы и денежные средства, и ставить вопрос о выполнении украинских решений и в будущем — международных решений о взыскании с „Газпрома“ задолженности», — добавил чиновник.