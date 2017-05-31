ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В гробу президента Качиньского нашли фрагменты тел еще двух человек

01.06.2017 16:15 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Заместитель генерального прокурора Польши Марек Пащонек заявил, что в гробу экс-президента Польши Леха Качиньского, который погиб в авиакатастрофе под Смоленском в 2010 году, обнаружены фрагменты тел двух других людей, передает РИА Новости.


Фото: Reuters

По его словам, прокуратура устанавливает возможную вину российских медиков из-за захоронения останков жертв в разных гробах. России направлен запрос о правовой помощи.

Ранее прокуратура Польши подтвердила, что в ходе эксгумации жертв авиакатастрофы под Смоленском в гробу генерала Бронислава Квятковского были обнаружены останки других жертв крушения.

Напомним, самолет с официальной делегацией Польши во главе с президентом Лехом Качиньским потерпел крушение 10 апреля 2010 года под Смоленском. Погибли все находившиеся на борту 96 человек. Межгосударственный авиационный комитет считает, что авиакатастрофа произошла по вине экипажа, который пошел на посадку при неблагоприятных погодных условиях. Польская сторона проводит свое расследование, часть вины возложена на российских диспетчеров.

В июне 2016 года польская сторона решила провести эксгумацию жертв крушения, чтобы установить точные причины смерти пассажиров и восстановить ход катастрофы и ее причины. Разрешение на эксгумацию президента Леха Качиньского дал его брат-близнец Ярослав. Сообщалось, что всего планируется изучить останки 83 жертв авиакатастрофы.

 
 
Ссылка на источник 25
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Прокуратура также устанавливает возможную вину российских медиков из-за захоронения останков жертв в разных гробах.

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
В Литве возрастной ценз для продажи алкоголя увеличен до 20 лет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.05.2017
Белорусская военная газета
01.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика