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В гробу президента Качиньского нашли фрагменты тел еще двух человек
01.06.2017 16:15 — Новости Мира | Tut.by
Заместитель генерального прокурора Польши Марек Пащонек заявил, что в гробу экс-президента Польши Леха Качиньского, который погиб в авиакатастрофе под Смоленском в 2010 году, обнаружены фрагменты тел двух других людей, передает
По его словам, прокуратура устанавливает возможную вину российских медиков из-за захоронения останков жертв в разных гробах. России направлен запрос о правовой помощи.
Ранее прокуратура Польши
Напомним, самолет с официальной делегацией Польши во главе с президентом Лехом Качиньским потерпел крушение 10 апреля 2010 года под Смоленском. Погибли все находившиеся на борту 96 человек. Межгосударственный авиационный комитет считает, что авиакатастрофа произошла по вине экипажа, который пошел на посадку при неблагоприятных погодных условиях. Польская сторона проводит свое расследование, часть вины возложена на российских диспетчеров.
В июне 2016 года польская сторона решила провести эксгумацию жертв крушения, чтобы установить точные причины смерти пассажиров и восстановить ход катастрофы и ее причины.
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Прокуратура также устанавливает возможную вину российских медиков из-за захоронения останков жертв в разных гробах.
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