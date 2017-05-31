В гробу президента Качиньского нашли фрагменты тел еще двух человек

Заместитель генерального прокурора Польши Марек Пащонек заявил, что в гробу экс-президента Польши Леха Качиньского, который погиб в авиакатастрофе под Смоленском в 2010 году, обнаружены фрагменты тел двух других людей, передает РИА Новости .



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По его словам, прокуратура устанавливает возможную вину российских медиков из-за захоронения останков жертв в разных гробах. России направлен запрос о правовой помощи.

Ранее прокуратура Польши подтвердила , что в ходе эксгумации жертв авиакатастрофы под Смоленском в гробу генерала Бронислава Квятковского были обнаружены останки других жертв крушения.

Напомним, самолет с официальной делегацией Польши во главе с президентом Лехом Качиньским потерпел крушение 10 апреля 2010 года под Смоленском. Погибли все находившиеся на борту 96 человек. Межгосударственный авиационный комитет считает, что авиакатастрофа произошла по вине экипажа, который пошел на посадку при неблагоприятных погодных условиях. Польская сторона проводит свое расследование, часть вины возложена на российских диспетчеров.

В июне 2016 года польская сторона решила провести эксгумацию жертв крушения, чтобы установить точные причины смерти пассажиров и восстановить ход катастрофы и ее причины. Разрешение на эксгумацию президента Леха Качиньского дал его брат-близнец Ярослав. Сообщалось, что всего планируется изучить останки 83 жертв авиакатастрофы.