Путин: хакерами может двигать патриотический настрой

Россия на государственном уровне не занимается хакерскими атаками, а старается с ними бороться, заявил президент России Владимир Путин.



Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

По его мнению, никакие хакеры не могут серьезно повлиять на ход избирательной компании.

«Я глубоко убежден, что никакие хакеры не могут кардинально повлиять на ход избирательной кампании в другой стране. Это не ляжет на сознание избирателей, сознание народа, никакая информация не ляжет и не повлияет на конечный результат», — заявил он на встрече с главами международных информагентств.

Путин также заметил, что определенное значение имеет общий фон межгосударственных отношений, сравнив хакеров с художниками.

«Потому что хакеры — люди свободные, как художники, — настроение у них хорошее, они встали с утра и картины рисуют. Так же и хакеры: они проснулись сегодня, прочитали, что там что-то происходит в межгосударственных отношениях, если они настроены патриотически, они начинают вносить свою лепту, как они считают правильным в борьбе с теми, кто плохо отзывается о России. Теоретически это возможно», — сказал российский президент.

«Могу себе представить и такой вариант, что специально кто-то делает — выстраивает цепочку различных атак таким образом, чтобы источником этой атаки представить территорию Российской Федерации», — добавил Путин.

Кибератаки

В декабре 2016 года сразу несколько немецких политиков заявили, что опасаются попыток хакеров — в том числе российских — сорвать всеобщие выборы в Германии в 2017 году.

Кроме того, в преддверии французских президенстких выборов эксперты по кибербезопасности утверждали, что российские хакеры атаковали компьютеры предвыборного штаба кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона.

Американские спецслужбы давно обвиняют Россию в кибератаках — в частности, во взломе серверов комитета Демократической партии в ходе предвыборной кампании в США.

Целью кибератаки, по их мнению, было желание помочь Дональду Трампу, который в итоге победил на выборах президента США.

Администрация бывшего президента США Барака Обамы заявляла, что российский президент мог принимать непосредственное участие в хакерской операции, имевшей целью вмешательство в выборный процесс в Соединенных Штатах.

Кремль последовательно отрицает свою причастность к кибератакам.

Дональд Трамп долгое время называл преувеличенными сообщения о вмешательстве российских хакеров в избирательный процесс, но после ознакомления с очередным докладом спецслужб, представленным ему в январе, несколько изменил свой тон .

Трамп, которого в ходе кампании многие считали пророссийским кандидатом, заявил, что другие страны, в том числе Россия и Китай, регулярно пытаются взломать серверы американских организаций, в том числе Национального комитета Демократической партии.

В то же время он не стал выделять Россию в списке стран, которые этим занимаются, и продолжает настаивать на том, что вмешательство хакеров никак не повлияло на исход голосования и на его итоговую победу на выборах.