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США ужесточают правила выдачи виз: потребуется предоставить данные об аккаунтах в соцсетях за 5 лет

01.06.2017 17:24 — Новости Мира |  
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1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Администрация президента США ужесточила правила выдачи въездных виз, подготовив новую анкету для просителей американской визы во всех странах мира, сообщает Рейтер.

В частности, в новой анкете появились вопросы об аккаунтах заявителей на визу в социальных сетях за последние пять лет, а также просьба предоставить биографические сведения за последние 15 лет.

Административно-бюджетное управление США одобрило новые вопросы, которые являются частью усилий, направленных на усиление проверок потенциальных гостей США, несмотря на критику со стороны представителей системы образования и научных кругов.

Критики утверждали, что новые вопросы приведут к излишним трудностям при получении виз, задержкам в обработке запросов и лишат зарубежных студентов и ученых желания посещать США.

В рамках новой процедуры консульские работники могут запрашивать номера предыдущих паспортов, информацию о страницах заявителя в социальных сетях за последние пять лет, адреса ящиков электронной почты, номера телефонов и биографические сведения, в том числе о месте жительства, трудоустройстве и заграничных поездках за последние 15 лет.

Чиновники также смогут запрашивать дополнительную информацию, если посчитают, что подобные данные необходимы для подтверждения личности или проведения более строгой проверки с точки зрения национальной безопасности.

Хотя соискатели виз имеют право не отвечать на новые вопросы, в анкете говорится, что непредоставление информации может привести к задержке или сделать невозможной обработку запроса.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В частности, в новой анкете появились вопросы об аккаунтах заявителей на визу в социальных сетях за последние пять лет, а также просьба предоставить...

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