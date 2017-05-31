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США расширили санкции против КНДР, под них попали россиянин и три компании из РФ

01.06.2017 18:55 — Новости Мира | Tut.by  
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Министерство финансов США расширило в четверг санкции в отношении КНДР, под ограничения, в частности, попал россиянин и три российские компании. Об этом говорится в распространенном заявлении ведомства.

Санкции введены против Игоря Мичурина, который по данным минфина США, «связан с компанией Korea Tangun Trading Corporation».

США ввели санкции в отношении Корейской народной армии и Министерства народных вооруженных сил (обороны) КНДР. Как отмечают в американском минфине, санкции были введены против КНДР, в частности, в связи распространением и разработкой, как считают в Вашингтоне, ядерного оружия.

 
 
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Как отмечают в американском минфине, санкции были введены против КНДР, в частности, в связи распространением и разработкой, как считают в Вашингтоне, ядерного...

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