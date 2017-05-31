|
США расширили санкции против КНДР, под них попали россиянин и три компании из РФ
01.06.2017 18:55 — Новости Мира | Tut.by
Министерство финансов США расширило в четверг санкции в отношении КНДР, под ограничения, в частности, попал россиянин и три российские компании. Об этом говорится в распространенном заявлении ведомства.
Санкции введены против Игоря Мичурина, который по данным минфина США, «связан с компанией Korea Tangun Trading Corporation».
США ввели санкции в отношении Корейской народной армии и Министерства народных вооруженных сил (обороны) КНДР. Как отмечают в американском минфине, санкции были введены против КНДР, в частности, в связи распространением и разработкой, как считают в Вашингтоне, ядерного оружия.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как отмечают в американском минфине, санкции были введены против КНДР, в частности, в связи распространением и разработкой, как считают в Вашингтоне, ядерного...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)
Комментарии