США расширили санкции против КНДР, под них попали россиянин и три компании из РФ

Министерство финансов США расширило в четверг санкции в отношении КНДР, под ограничения, в частности, попал россиянин и три российские компании. Об этом говорится в распространенном заявлении ведомства.

Санкции введены против Игоря Мичурина, который по данным минфина США, «связан с компанией Korea Tangun Trading Corporation».

США ввели санкции в отношении Корейской народной армии и Министерства народных вооруженных сил (обороны) КНДР. Как отмечают в американском минфине, санкции были введены против КНДР, в частности, в связи распространением и разработкой, как считают в Вашингтоне, ядерного оружия.