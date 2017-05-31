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Умер причастный к гибели 170 тысяч человек бывший охранник Освенцима

01.06.2017 19:47 — Новости Мира | Tut.by  
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В Германии на 96-м году жизни умер Райнхольд Ханнинг — бывший охранник концентрационного лагеря Освенцим (немецкое название — Аушвиц). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на его адвоката Андреаса Шармера (Andreas Scharmer).


Фото: Reuters

По словам юриста, о смерти Ханнинга он узнал вечером во вторник, 30 мая. Комментировать причину смерти 95-летнего мужчины Шармер отказался.

Смерть бывшего охранника концлагеря огорчила другого юриста — Томаса Вальтера (Thomas Walther), который в суде против Ханнинга представляет группу из 20 истцов. Он сказал, что разочарован тем, что бывший эсэсовец умер до того, как приговор в отношении него вступил в силу. Вальтер надеялся, что это произойдет уже в следующем месяце.

«Если бы судебная система не молчала на протяжении десятилетий, то не было бы такого разочарования», — сказал юрист.

В июне прошлого года немецкий суд признал Ханнинга причастным к убийствам 170 тысяч человек в лагере смерти, где подсудимый служил в течение двух с половиной лет, и приговорил к пяти годам заключения. Однако приговор был обжалован, и рассмотрение апелляции растянулось почти на год.

Еще до вердикта суда Ханнинг извинился перед жертвами Холокоста и заявил, что стыдится того, что «сознательно позволил случиться несправедливости и не сделал ничего, чтобы противостоять ей». В суде он настаивал, что сам лично никого не убивал.

Ханнинг добровольно вступил в ряды СС в возрасте 18 лет в 1940 году. Он отмечал, что к этому его подтолкнула мать, которая была членом нацистской партии.

В апреле 2016 года бывший охранник Освенцима Эрнст Треммел скончался в Германии в возрасте 93 лет за неделю до суда. Он также обвинялся в причастности к массовым убийствам.

Концентрационный лагерь Освенцим располагался на территории Польши. В нем в ходе Второй мировой войны погибли более 1,3 миллиона человек.

 
 
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В июне прошлого года немецкий суд признал Ханнинга причастным к убийствам 170 тысяч человек в лагере смерти, где подсудимый служил в течение двух с половиной лет, и...

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