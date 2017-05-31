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число погибших в результате теракта в Кабуле превысило 100 человек

01.06.2017 21:20 — Новости Мира | Tut.by  
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Число жертв взрыва, прогремевшего в среду в центре Кабула, превысило 100 человек. Как сообщил телеканал TOLOnews со ссылкой на источник в Министерстве здравоохранения Афганистана, число пострадавших увеличилось до 600 человек.

Ранее в афганском ведомстве подтвердили гибель 90 и ранения 380 человек.

По словам источника в министерстве, «число жертв, как ожидается, может вырасти, так как спасательные работы на месте взрыва до сих пор продолжаются», десятки людей считаются пропавшими без вести.

Теракт в Кабуле произошел в среду утром. Заминированная автоцистерна была подорвана на КПП, ведущем в дипломатический квартал столицы. По данным СМИ, террористы использовали около 1,5 тонны взрывчатки. Взрывной волной искорежило более 50 автомобилей, полностью или частично разрушены близлежащие строения, нанесен ущерб зданиям дипломатических представительств ряда государств.

Ответственность за вылазку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство».

 
 
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По словам источника в министерстве, "число жертв, как ожидается, может вырасти, так как спасательные работы на месте взрыва до сих пор продолжаются", десятки людей...

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