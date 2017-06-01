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Путин о покушениях и работе своей охраны: "Кому суждено быть повешенным, тот не утонет"

02.06.2017 00:28 — Новости Мира | Tut.by  
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Президент России Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну заявил, что доверяет своей службе безопасности и доволен ее работой. Фрагмент беседы показал телеканал CBS.

Как заявил Стоун, по имеющейся у него информации, на Путина покушались как минимум пять раз. И добавил, что на Фиделя Кастро покушались «раз пятьдесят».

«Я с Кастро разговаривал на этот счет, — ответил Путин. — И он мне сказал: «Знаешь, почему я жив?» Я сказал: «Почему?» — «Потому, что я своей безопасностью всегда занимался лично».

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Видео: CBS This Morning

«Я делаю свою работу, а сотрудники безопасности делают свою. До сих пор у них это все неплохо получалось», — сказал Путин.

Он добавил, что доверяет своей охране, а на замечание режиссера, что организаторы покушений всегда стремятся внедриться прежде всего в охрану, ответил: «Я знаю. У нас знаете, как говорят в народе? У нас говорят так: кому суждено быть повешенным, тот не утонет».

На просьбу уточнить, что суждено самому российскому президенту, Путин ответил: «Одному Господу известны наши судьбы, и ваша, и моя». Стоун сказал, что хотел бы умереть в собственной постели. Российский лидер ответил: «Когда-нибудь с каждым из нас это произойдет. Вопрос в том, что мы сделаем на этой бренной земле, получим ли мы удовольствие от жизни».

Как отмечает Meduza, сколько всего планировалось покушений на Владимира Путина, неизвестно. В СМИ перечислялось около десяти случаев, так или иначе связанных с покушением на российского президента. В 2012 году незадолго до третьих выборов Путина в Украине задержали двух человек, которых заподозрили в подготовке покушения на него.

Оливер Стоун сейчас заканчивает снимать фильм про Владимира Путина. Его начнут показывать 12 июня.

 
 
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На просьбу уточнить, что суждено самому президенту РФ, Путин сказал: "Одному Господу известны наши судьбы, и ваша, и моя".

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