ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В результате атаки на казино в столице Филиппин погибли более 30 человек

02.06.2017 06:34 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Маниле неизвестный ворвался в казино, открыл стрельбу и устроил пожар. Полиция заявила, что нападавший покончил с собой, а после его атаки в здании были обнаружены тела более 30 погибших.


Фото: Reuters

В результате атаки на казино в столице Филиппин — Маниле — погибли более 30 человек. Об этом телеканалу CNN сообщил глава местной полиции. Источники местного телеканала ABS-CBN в пожарной службе также сообщают, что были обнаружены тела как минимум 34 погибших, и большинство из них погибло от удушья из-за пожара, начатого нападавшим. Более 50 человек обратились за медицинской помощью.

Ранее полиция Филиппин объявила о смерти неизвестного мужчины, совершившего нападение на казино в ночь на пятницу, 2 июня, по местному времени (вечером 1 июня по мск). Об этом сообщил глава полиции страны Роналд Дела Роса. Вооруженный преступник ворвался в казино в филиппинской столице и открыл огонь, а также начал поджигать игровые столы.

Первоначально Дела Роса утверждал, что нападавший был застрелен стражами порядка, однако позднее заявил, что преступник совершил самосожжение. Глава полиции также сообщил, что мужчина не целился в людей и, скорее всего, хотел украсть фишки из казино.

Здание гостинично-развлекательного комплекса, где находится казино, расположено недалеко от одного из терминалов столичного аэропорта имени Никоя Акино, а также базы ВВС. В связи с этим поначалу возникли предположения, что это может быть атака исламистов, с которыми борется местное правительство. Вскоре после нападения появились сообщения, что террористическая группировка «Исламское государство» якобы взяла ответственность на себя. Однако полиция Филиппин считает, что это была попытка ограбления.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Маниле неизвестный ворвался в казино, открыл стрельбу и устроил пожар.

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
Путин о покушениях и работе своей охраны: "Кому суждено быть повешенным, тот не утонет"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика