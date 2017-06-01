В результате атаки на казино в столице Филиппин погибли более 30 человек

В Маниле неизвестный ворвался в казино, открыл стрельбу и устроил пожар. Полиция заявила, что нападавший покончил с собой, а после его атаки в здании были обнаружены тела более 30 погибших.



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В результате атаки на казино в столице Филиппин — Маниле — погибли более 30 человек. Об этом телеканалу CNN сообщил глава местной полиции. Источники местного телеканала ABS-CBN в пожарной службе также сообщают, что были обнаружены тела как минимум 34 погибших, и большинство из них погибло от удушья из-за пожара, начатого нападавшим. Более 50 человек обратились за медицинской помощью.

Ранее полиция Филиппин объявила о смерти неизвестного мужчины, совершившего нападение на казино в ночь на пятницу, 2 июня, по местному времени (вечером 1 июня по мск). Об этом сообщил глава полиции страны Роналд Дела Роса. Вооруженный преступник ворвался в казино в филиппинской столице и открыл огонь, а также начал поджигать игровые столы.

Первоначально Дела Роса утверждал, что нападавший был застрелен стражами порядка, однако позднее заявил, что преступник совершил самосожжение. Глава полиции также сообщил, что мужчина не целился в людей и, скорее всего, хотел украсть фишки из казино.

Здание гостинично-развлекательного комплекса, где находится казино, расположено недалеко от одного из терминалов столичного аэропорта имени Никоя Акино, а также базы ВВС. В связи с этим поначалу возникли предположения, что это может быть атака исламистов, с которыми борется местное правительство. Вскоре после нападения появились сообщения, что террористическая группировка «Исламское государство» якобы взяла ответственность на себя. Однако полиция Филиппин считает, что это была попытка ограбления.