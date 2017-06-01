Соединенные Штаты выйдут из Парижского соглашения по климату . Американский лидер отметил, что США могли потерять 2,7 млн рабочих мест к 2025 году, если бы выполняли положения соглашения. Также Трамп считает, что Парижское соглашение «перераспределяет американские богатства» в пользу других стран.



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Бывший президент США Барак Обама считает, что администрация его преемника Дональда Трампа «отказывается от будущего», выходя из Парижского соглашения по климату. Отставной политик подчеркнул это в заявлении для печати по поводу решения, принятого действующим президентом США. Заявление Обамы было распространено в тот момент, когда Трамп еще не окончил своего выступления на эту тему.

«Страны, остающиеся участницами Парижского соглашения, будут извлекать и выгоды из него в виде создания рабочих мест и промышленных производств», — указал бывший хозяин Белого дома. «Я верю, что США должны быть в первых рядах этой группы, — продолжал он. — Но даже в отсутствие американского лидерства, даже в условиях, когда нынешняя администрация присоединяется к жалкой горстке стран, отказывающихся от будущего, я уверен, что наши штаты, города и наш бизнес будут делать еще больше, чтобы лидировать и сохранять для будущих поколений нашу общую планету, которая на всех нас одна».

Одновременно с выступлением Обамы заявления протеста против решения Трампа о выходе из Парижского соглашения сделали и несколько американских общественных организаций. Среди них не только либеральный «Центр за американский прогресс», но и «Центр двухпартийной политики», придерживающийся центристской ориентации.

Ранее несколько штатов, муниципалитетов и компаний в США объявили о намерении соблюдать условия парижских договоренностей по климату вне зависимости от подхода Белого дома. Именно на это указал в своем заявлении Обама. В целом демократическая оппозиция в США со времени прихода к власти нынешнего президента-республиканца не прекращает по всей стране кампанию гражданского неповиновения действиям его администрации.

Отменить это драматическое решение

Мэр Парижа Анн Идальго считает, что президент США Дональд Трамп должен отметить решение о выходе Вашингтона из Парижского соглашения по климату. Об этом она написала в своем Twitter.

«Я призываю Трампа отменить это драматическое решение», — написала она. Идальго также опубликовала на своей странице заявление, в котором особо отметила, что «изменение климата представляет собой реальную угрозу для будущего планеты». «Это ставит под угрозу здоровье, процветание, безопасность и жизнь наших детей и внуков. Научные доказательства неопровержимы и неоспоримы», — подчеркнула мэр.

По ее словам, последствия изменения климата уже ощущаются в крупных городах мира. В качестве примера она привела ураганы в Новом Орлеане и Нью-Йорке, наводнение в Париже, загрязнение воздуха в Пекине, Дели и во всех крупных городах.

Идальго считает подписанное в 2015 году соглашение «дипломатическим подвигом». «Выводя США из Парижского соглашения, президент Трамп совершает роковую ошибку, которая может привести к драматическим последствиям», — считает она.

Пересмотра соглашения по климату быть не может

Пересмотра Парижского соглашения по климату быть не может. Об этом говорится в совместном сообщении лидеров ФРГ, Франции и Италии, которое было распространено ведомством канцлера Ангелы Меркель.

«Мы полагаем, что достигнутое в Париже в декабре 2015 года соглашение является необратимым и мы убеждены в том, что новых переговоров по Парижскому соглашению быть не может, поскольку это жизненно важный инструмент для нашей планеты, для общества и экономики», — отмечается в сообщении

Ангела Меркель сожалеет в связи с решением президента США Дональда Трампа отказаться от Парижского соглашения по климату. Слова главы немецкого кабмина распространил в Twitter ее пресс-секретарь Штеффен Зайберт.

«Я сожалею в связи с решением американского президента. Впредь все силы — на глобальную политику по климату, которая сохранит Землю», — приводится цитата Меркель. От себя Зайберт написал, что Меркель высказала свое сожаление лично Трампу в ходе телефонного разговора.

Вредит всем народам мира

Представители правительства Германии подвергли критике решение президента США Дональда Трампа отказаться от Парижского соглашения по климату. Об этом говорится в совместном заявлении пяти немецких министров, которое было распространено МИД ФРГ.

«Соединенные Штаты вредят себе, европейцам и всем остальным народам мира», — говорится в сообщении. По мнению немецких министров, тот, «кто отрицает наличие климатических изменений, и не борется с ними», тот с течением времени все чаще будет вынужден бороться с такими явлениями, как засуха и наводнения.

«Тот, кто отказывается от Парижского соглашения, перекрывает путь к экономическому росту и подвергает опасности жизненные основы будущих поколений», — говорится в сообщении. Решение Трампа в ФРГ назвали «политической ошибкой», поскольку оно ставит под вопрос авторитет международных договоров.

«На нашей стороне крупные страны, такие как Китай, Бразилия, Индия и Россия, а также многие государства, которым изменение климата грозит особенно сильно, например, государства Африки и небольшие островные государства», — отметили в кабмине Германии

Под заявлением подписались глава немецкой дипломатии Зигмар Габриэль, руководитель Минюста Хайко Маас, глава Минэкономики Бригитта Циприс, министр по делам семьи Мануэла Швезиг, министр окружающей среди Барбара Хендрикс и руководитель Минтруда Андреа Налес.

Серьезное разочарование

Решение США о выходе из Парижского соглашения по климату — шаг назад в глобальных усилиях по борьбе с выбросом в атмосферу парниковых газов. Об этом заявил представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

«Решение США выйти из Парижского соглашения по климату — это серьезное разочарование для глобальных усилий, нацеленных на сокращение масштабов выбросов в атмосферу парниковых газов и для глобальной безопасности, — указал он в распространенном в штаб-квартире международного сообщества заявлении. — Парижское соглашение по климату было одобрено в 2015 году странами мира, поскольку он осознали тот огромный ущерб, который уже наносят климатические изменения, а также те огромные возможности, которые отрываются в связи с усилиями по предотвращению этого процесса». Парижское соглашение, подчеркнул он, «создает для всех стран эффективные, но в то же время гибкие рамки для усилий в этой области».

По словам Стефана Дюжаррика, США должны в будущем участвовать в решении экологических проблем и генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш «намерен взаимодействовать с властями США и со всеми заинтересованными сторонами в США и в других странах мира с тем, чтобы обеспечить устойчивое развитие в мире».

Ни шагу назад

Италия не отступит от взятых на себя согласно Парижскому соглашению обязательств. Об этом написал в своем Twitter премьер-министр Италии Паоло Джентилони.

«Мы не сделает шага назад от договоренностей Парижского соглашения. Италия принимает меры по сокращению выбросов, наращиванию альтернативных источников энергии и устойчивому развитию», — написал глава итальянского правительства.

Заявление Еврокомиссии

Евросоюз глубоко сожалеет о решении США выйти из Парижского соглашения по климату. Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии (ЕК), распространенном в Брюсселе.

«Сегодня печальный день для мирового сообщества, поскольку ключевой партнер отвернулся от борьбы с климатическими изменениями. ЕС глубоко сожалеет об одностороннем решении администрации Трампа о выходе США из Парижского соглашения», — цитирует ЕК еврокомиссара по климатическим изменениям и энергетике Мигеля Ариаса Каньете.

По его словам, Парижское соглашение продолжит действовать. «Мир может продолжать рассчитывать на Европу за глобальное лидерство в борьбе с изменением климата. Европа проведет амбициозную политику в области климата и продолжит оказывать поддержку бедным и уязвимым слоям населения, — отметил он. — Мы будем придерживаться Парижского соглашения, мы будем выполнять его».

Недальновидный шаг

Отказ США от Парижского соглашения по климату является недальновидным шагом и требует активизации работы со стороны других государств. Такое мнение высказал в четверг в Twitter глава Министерства финансов Финляндии Петтери Орпо.

«Это недальновидно и безответственно. Теперь требуется больше действий со стороны ЕС, Китая и остальных», — подчеркнул он.

«По-настоящему печальной новостью» назвал решение президента США Дональда Трампа премьер-министр Финляндии Юха Сипиля. В свою очередь министр защиты окружающей среды Киммо Тииликайнен указал, что ему «грустно из-за американских друзей, которые упорно работали для достижения соглашения». При этом он заверил, что «Финляндия и другие амбициозные (страны и организации, поддержавшие документ) продолжат это дело».

Лидер финского Союза «зеленых» Вилле Ниинистё, наблюдая за реакцией на заявление Трампа, подчеркнул, что ему «редко приходилось видеть подобное общемировое единение в пользу защиты климата». «Выход США и Трампа объединяет всех остальных», — считает он.

Будущее планеты

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что сожалеет о решении США выйти из Парижского соглашения по климату.

«Я сожалею об этом решении США выйти из Парижского соглашения, но уважаю его», — сказал президент. При этом он подчеркнул, что решение президента США Дональда Трампа считает ошибкой. «Я считаю, что он совершает ошибку в отношении не только будущего своей страны и своего народа, но и будущего всей планеты», — отметил Макрон.

«Изменение климата является одной из самых больших проблем нашего времени. И Франция идет в авангарде борьбы с этим, — сказал он. Макрон подчеркнул, что в связи с решением США выйти из соглашения Франция не откажется от своих обязательств по этому договору.

Французский лидер также заверил, что его страна не откажется от борьбы с изменением климата.

«Америка повернулась спиной к миру, но Франция не откажется от борьбы с изменением климата», — сказал он.

«Мы ни от чего не откажемся. Я хочу сказать США, что Франция верит в вас, мир верит в вас. Я знаю, что вы великий народ, но Франция продолжит свою борьбу за будущее планеты», — заявил он.

Макрон также пригласил во Францию американских ученых и инженеров работать по вопросам климата.

«Для всех ученых, инженеров, предпринимателей, всех ответственных граждан, огорченных решением президента США (Дональда Трампа), я хочу сказать, что во Франции вы найдете свой второй дом. Приезжайте и работайте с нами над решением конкретных проблем климата и окружающей среды», — обратился Макрон к гражданам США на английском языке.

«Франция не повернется к вам спиной. Мы не откажемся от борьбы», — заявил Макрон.

Негативное влияние

Бразильские власти обеспокоены отказом президента США Дональда Трампа от Парижского соглашения по климату. Об этом говорится в совместном заявлении министерства охраны окружающей среды и МИДа крупнейшей южноамериканской страны.

«Бразильское правительство с глубоким беспокойством и разочарованием получило сегодня, 1 июня, сообщение о том, что США собираются выйти из Парижского соглашения по климату и начать новые переговоры о своем участии в нем. Нас беспокоит негативное влияние данного решения на диалог и многостороннее сотрудничество в сфере противостояния глобальным вызовам», — отмечено в документе.

Авторы заявления отметили, что борьба с изменением климата является «процессом, который не может быть отложен на потом и который совместим с экономическим ростом».

«Бразильское правительство по-прежнему готово работать со всеми странами, которые заключили соглашение, и с другими международными игроками с тем, чтобы поддерживать эффективное развитие, сопровождающееся низким уровнем выброса парниковых газов и противостоящее негативным последствиям климатических изменений», — заявили представители двух ведомств.

Призыв к объединению

Мэр Лондона Садик Хан призвал к объединению усилий мирового сообщества в борьбе с изменениями климата.

«Сейчас как никогда мировые лидеры должны признать угрозу климатических изменений и объединить усилия для охраны общественного здоровья, сокращения токсичных выбросов, помогать и содействовать тому, чтобы планета была более экологически чистой», — отметил столичный градоначальник в Twitter.

Хан пообещал сохранять свою «приверженность Парижскому соглашению и сотрудничеству с другими мировыми центрами по решению проблемы выбросов (парниковых газов), опасных загрязняющих веществ и защиты окружающей среды».

«Мы не можем не обращать внимания на тот факт, что климатические изменения остаются одним из главных экологических рисков для человечества», — подчеркнул мэр Лондона.

Критическое значение для человечества

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что разочарован решением Трампа о выходе из соглашения по климату

«Мы глубоко разочарованы тем, что федеральное правительство Соединенных Штатов решило выйти из Парижского соглашения по климату», — сказал он.

Глава правительства подчеркнул, что «позиция Канады в деле борьбы с изменениями климата по-прежнему неизменна» и «она остается единой вместе со всеми другими сторонами, которые поддерживают это соглашение».

Трюдо добавил, что Оттава намерена продолжать работать с США как на государственном, так и на других уровнях по вопросам изменения климата.

«Мы также продолжим обращаться к федеральным властям США для обсуждения этого вопроса, имеющего критическое значение для всего человечества», — отметил он. В пресс-службе правительства Канады сообщили, что Трюдо провел телефонный разговор с Трампом и «лично выразил ему свое разочарование таким решением».

Государственная измена

Президент Боливии Эво Моралес назвал выход США из соглашения по климату предательством по отношению к планете.

«Выход из Парижского соглашения — это государственная измена по отношению к Матери-Земле, которая является общим домом для всей жизни и человечества», — написал он в своем Twitter.

По мнению Моралес, невыполнение положений соглашения означает отказ «гарантировать жизнь для будущих поколений». «Капитализм — худший враг человечества», — добавил президент.

Кардинальная ошибка

Глава МИД Нидерландов Берт Кундерс назвал выход США из Парижского соглашения кардинальной ошибкой.

«Я сожалею, что США пошли на такой шаг, — отметил министр в своем заявлении. — Это кардинальная ошибка, которая негативно отразится на гражданах всего мира, в том числе в США».

«Особенно в Нью-Йорке и ООН для многих людей, принимавших участие в переговорах на протяжении нескольких лет с целью разработки хорошего и работоспособного соглашения, это стало самой настоящей пощечиной, — заметил он. — И я не вижу никакого желания у США перезаключить договор».

«Но я надеюсь, что США не будут изолировать себя еще больше по этому вопросу, — добавил Кундерс. — Переход на возобновляемые источники энергии должен продолжаться, и Нидерланды продолжат работать по этому вопросу с остальным миром. К счастью, на это настроены и многие в США».

«Нидерланды сохраняют свою приверженность выполнению положений соглашения по борьбе с изменением климата, и в этом мы не одиноки, — заверил глава МИД Нидерландов. — Изменения, которым было положено начало в Париже в 2015 году, не остановить. Да, без участия США достичь целей Парижского соглашения будет сложно. Но не невозможно».

Позиция Великобритании

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о приверженности к Парижскому соглашению по климату, а также выразила разочарование выходом США из него.

«Президент Трамп позвонил премьер-министру этим вечером для того, чтобы обсудить его решение о выводе США из Парижского соглашения. Премьер-министр выразила свое разочарование этим решением и подчеркнула, что Великобритания остается приверженной Парижскому соглашению, как она излагала это недавно на саммите G7», — информировал сотрудник канцелярии на Даунинг-стрит.

«Парижское соглашение обеспечивает верную глобальную систему защиты процветания и безопасности будущих поколений, при одновременном сохранении доступной и безопасной энергии для наших граждан и коммерческих предприятий», — отметила Мэй.

Как подчеркнули на Даунинг-стрит, Трамп в разговоре с британским премьером «четко дал понять, что дверь остается открытой для будущего участия США в этом соглашении». При этом было отмечено, что лидеры обеих стран достигли согласия в вопросе о необходимости «продолжения сотрудничества по широкому кругу энергетических проблем».

Без США

Министр энергетики и охраны окружающей среды Австралии Джош Фрайденберг отметил, что Парижское соглашение по климату «не утратит своего значения» после выхода из него США.

«На долю Соединенных Штатов, безусловно, приходятся значительные объемы выбросов в атмосферу парниковых газов, — признал австралийский министр в интервью телекомпании ABC . — Однако Парижское соглашение подписали свыше 190 стран, и 146 стран ратифицировали его в самые рекордные сроки. Таким образом, оно по-прежнему сохраняет свое значение, поскольку даже с учетом исключения США распространяется примерно на 70% мировых выбросов в атмосферу парниковых газов».

Фрайденберг также подтвердил приверженность Австралии взятым на себя в рамках этого соглашения обязательствам. «Австралия заявила о намерении к 2030 году довести объемы выбросов парниковых газов до уровня, который будет на 26−28% ниже уровня 2005 года», — напомнил министр. «Мы считаем эти обязательства разумными и достижимыми, мы их выполним», — подчеркнул он.

Проблема для всего мира

Япония считает прискорбным выход США из Парижского соглашения по климату, однако продолжит работать с другими странами с целью соблюдения достигнутых в рамках него договоренностей. Об этом говорится в заявлении японского министерства иностранных дел.

«Климатические изменения являются проблемой для всего мира. Япония считает, что сейчас крайне важно для индустриально развитых стран продемонстрировать их лидерство и неуклонно следовать Парижскому соглашению. Япония рассчитывала на взаимодействие с США в рамках этого договора, и это прискорбно, что администрация президента (Дональда) Трампа решила выйти из него», — говорится в сообщении.

«США сейчас остаются второй страной в мире по объемам выбросов парниковых газов, но это также и страна, которая создала различные передовые технологии и приняла меры в сфере экологии. Япония надеется на дальнейшее взаимодействие с США для решения климатических проблем», — отмечается в нем.

Глобальная угроза

Власти Аргентины сожалеют о выходе США из Парижского соглашения по климату, и подтверждают свою приверженность достигнутым договоренностям. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел и по делам религий южноамериканской республики.

«Аргентинское правительство глубоко сожалеет о решении США выйти из Парижского соглашения. Это решение повлияет не только на эффективность этого соглашения как инструмента по противостоянию глобальной угрозе изменения климата, но и на дух солидарности и сотрудничества, который показали участники Рамочной конвенции ООН об изменении климата во время переговоров», — говорится в сообщении.

В нем также подчеркивается, что Аргентина «подтверждает свою приверженность Парижскому соглашению и будет по-прежнему принимать активное участие в подготовке к 23-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН, чтобы добиться там конкретного прогресса в применении положений» договора. МИД также подчеркнул, что Буэнос-Айрес продолжит работать над «сокращением выброса парниковых газов».