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Маск отказался быть советником Трампа после выхода из Парижского соглашения

02.06.2017 08:19 — Новости Мира | Tut.by  
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Илон Маск заявил, что не будет больше советником Трампа после того, как президент США объявил о выходе из Парижского соглашения по климату.


Фото: Reuters

Американский предприниматель Илон Маск объявил в четверг, 1 июня, что отказывается от участия в советах при Белом доме в связи с выходом США из Парижского соглашения. Об этом он заявил сразу после того, как президент США Дональд Трамп огласил свое решение по отказу от участия в климатическом пакте. «Я выхожу из президентских советов. Изменение климата — это реальность. Отказ от Парижа (Парижского соглашения — Прим. ред.) не на пользу ни Америке, ни миру», — написал он в Twitter.

Маск — соучредитель таких известных на весь мир компаний, как Tesla, SpaceX и PayPal — консультировал Белый дом по нескольким вопросам: по теме бизнеса и создания новых рабочих мест, а также инфраструктурным вопросам. Ранее он предупреждал, что прекратит сотрудничество с администрацией президента в случае отказа США от выполнения международного соглашения по климату.

Глава The Walt Disney тоже уходит

Вслед за Маском от должности советника в Белом доме отказался глава компании The Walt Disney Роберт Айгер.

Цукерберг присоединился к критике

Глава Facebook Марк Цукерберг также раскритиковал решение Трампа. «Выход из Парижского соглашения по климату наносит урон окружающей среде, экономике и ставит под угрозу будущее наших детей», — написал он. Цукерберг также добавил, что каждый новый центр хранения и обработки данных Facebook будет работать исключительно за счет возобновляемой энергии.

Трамп объявил о выходе из Парижского соглашения 1 июня, посчитав, что оно имеет мало отношения к климату и невыгодно для Соединенных Штатов. Он заявил, что намерен договариваться о новых условиях климатического соглашения.

 
 
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Илон Маск заявил, что не будет больше советником Трампа после того, как президент США объявил о выходе из Парижского соглашения по климату.

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