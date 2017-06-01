Путин: Сноудену следовало уволиться из спецслужб США и на этом остановиться

Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден не предавал интересов США, хотя нельзя согласиться с правильностью всех его действий. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну для его нового проекта — серии бесед с российским лидером. Фрагмент фильма был размещен на сайте журнала The Hollywood Reporter .





«Сноуден не предатель. Он не предал интересы своей страны, он не передал другой стране ни одной информации, которая бы наносила ущерб его народу, — отметил президент России. «Все, что он (Сноуден) делает, он делает публично», — добавил Путин.

С его точки зрения, Сноудену следовало уволиться из спецслужб США и на этом остановиться. Режиссер фильма задал вопрос, одобряет ли президент России действия Сноудена. «Нет», — ответил Путин. На вопрос Стоуна, зашло ли Агентство национальной безопасности (АНБ) США слишком далеко в программе слежки, российский лидер ответил утвердительно.

«Конечно я так считаю. В этом смысле Сноуден прав», — уточнил российский президент.

«Если ему что-то не нравится на той работе, на которую его пригласили, нужно было просто уволиться и все. Но он пошел дальше, и это его право», — продолжал Путин. «Но если бы меня спросили, правильно он (Сноуден) сделал или нет, мое мнение — нет, неправильно», — подытожил президент РФ.

На вопрос Стоуна, следовало ли Сноудену уйти из АНБ в отставку по принципиальным соображениям, глава российского государства ответил: «Пожалуй, да. Я никогда не думал об этом, но, пожалуй, да».

В ходе интервью речь зашла о причинах решения Путина уволиться в 1991 году из органов КГБ СССР. «Я подал в отставку в связи с тем, что я не был согласен с теми действиями, которые предприняло правительство — попыткой правительственного переворота. Я не хотел оставаться в рядах спецслужбы в это время», — отметил президент России.

Кто такой Сноуден

Сноуден — аналитик, работавший на Агентство национальной безопасности США, который в 2013 году предал огласке сведения о методах электронной слежки американских спецслужб, в том числе о нелегальной прослушке переговоров зарубежных лидеров. Спасаясь от преследования со стороны властей США, Сноуден направил запросы на получение убежища властям более, чем 20 стран, в том числе России. 1 августа 2014 года он получил вид на жительство в РФ на три года и с тех пор находится на территории России. В США Сноудену инкриминируется нарушение двух статей закона о шпионаже, по каждому из пунктов обвинения ему грозит до 10 лет тюремного заключения.