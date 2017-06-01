Венесуэла: Мадуро объявил о референдуме на фоне протестов

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о намерении провести референдум о создании Конституционной ассамблеи, которая должна заменить нынешний национальный парламент.

Новый законодательный орган, по идее Мадуро, будет обладать полномочиями по изменению Конституции страны. В действующем парламенте большинство имеет оппозиция, которая ранее призывала Мадуро уйти в отставку. Противники Мадуро выступают против предложенной им реформы, считая, что главная ее цель — сконцентрировать власть в руках президента.

Политическая борьба в Венесуэле разворачивается на фоне непрекращающихся акций протеста. По данным агентства «Франс пресс», с 1 апреля в уличных столкновениях погибли 60 человек.

Участники массовых антиправительственных акций обвиняют Мадуро в бедственном экономическом положении страны. Кризис привел к перебоям с поставками энергии, дефициту товаров первой необходимости и гиперинфляции, которая, по прогнозам МВФ, в 2018 году может составить 1660%.

Сторонники президента, в свою очередь, обвиняют оппозиционных активистов в попытке организовать государственный переворот.