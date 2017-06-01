ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Императору Японии Акихито позволят отречься от престола

02.06.2017 10:51 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Палата представителей парламента Японии одобрила законопроект, разрешающий императору отречься от престола. Это будет первый случай отречения японского монарха почти за 200 лет.


Фото: Reuters

Нижняя палата парламента Японии — Палата представителей — пошла навстречу 83-летнему императору Акихито, пожелавшему отречься от престола. В пятницу, 2 июня, депутаты одобрили соответствующий законопроект. Чтобы он обрел силу закона, его должна утвердить — предположительно 9 июня — верхняя палата парламента, Палата советников.

Это будет первый случай отречения японского императора почти за 200 лет. Нынешняя правовая база страны не допускает этой возможности.

По предложению правительства в Токио, Акихито мог бы отречься в день своего 85-летия в декабре 2018 года. Тогда на трон взойдет его старший сын, 56-летний наследный принц Нарухито.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Это будет первый случай отречения японского монарха почти за 200 лет.

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
Венесуэла: Мадуро объявил о референдуме на фоне протестов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика