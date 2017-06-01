Императору Японии Акихито позволят отречься от престола

Палата представителей парламента Японии одобрила законопроект, разрешающий императору отречься от престола. Это будет первый случай отречения японского монарха почти за 200 лет.



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Нижняя палата парламента Японии — Палата представителей — пошла навстречу 83-летнему императору Акихито, пожелавшему отречься от престола. В пятницу, 2 июня, депутаты одобрили соответствующий законопроект. Чтобы он обрел силу закона, его должна утвердить — предположительно 9 июня — верхняя палата парламента, Палата советников.

Это будет первый случай отречения японского императора почти за 200 лет. Нынешняя правовая база страны не допускает этой возможности.

По предложению правительства в Токио, Акихито мог бы отречься в день своего 85-летия в декабре 2018 года. Тогда на трон взойдет его старший сын, 56-летний наследный принц Нарухито.