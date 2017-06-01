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В столице Филиппин атака на казино: десятки погибших

02.06.2017 11:58 — Новости Мира | БДГ  
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В результате нападения на казино при отеле Resorts World Manila погибли десятки людей.

Изначально сообщалось о том, что на туристический комплекс напал неизвестный в маске, который открыл огонь по посетителям. Позднее мониторинговая группа SITE сообщила, что ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка ИГИЛ. Местная полиция теракт пока не подтверждает.

На сайте отеля было опубликовано сообщение о том, что комплекс был закрыт сразу же после нападения, компания работает в тесном контакте с полицией и просит всех «молиться в эти тяжелые минуты». В социальных сетях начали появляться фотографии, на которых видно, как из окон здания идет дым. Сразу речь шла лишь о пострадавших, однако позднее выяснилось, что последствия нападения куда серьезнее, чем предполагалось ранее.

По последней информации, которую опубликовало Associated Press, в результате инцидента погибло 36 человек. При этом в публикации вина террористов опровергается: сообщается, что мужчина, который напал на казино, мог не быть террористом. По словам начальника полиции Оскара Альбайалде, мужчина не просто напал на казино. Преступник облил игральные столы бензином и поджег. Именно из-за дыма и погибли люди, сообщает полиция. При этом преступнику удалось украсть фишек на 2 миллиона долларов и скрыться. Его нашли позднее в номере в отеле, он покончил с собой: облил себя бензином и поджег.

Глава национальной полиции Рональд дела Роза высказал предположение, что будь преступник террористом - он бы застрелил всех посетителей, тогда как во время инцидента выстрелов не было вовсе. Предполагается, что мужчина мог проиграть в казино или иметь иной корыстный интерес. При этом информация о том, что выстрелов не было также спорна: изначально свидетели говорили о том, что слышали выстрелы и хлопки.

Между тем, ИГ сообщает, что нападение имело отношение к террористам организации, просто в данном случае действовали «одинокие волки», то есть нападение совершил одиночка.

 
 
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В результате нападения на казино при отеле Resorts World Manila погибли десятки людей.

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