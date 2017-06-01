Трамп планировал смягчить санкции против России после инаугурации

Дональд Трамп планировал вскоре после вступления на пост президента США смягчить санкции в отношении России, сообщает Yahoo News со ссылкой на несколько источников в Белом доме и Госдепартаменте.



Дональд Трамп. Фото: Reuters

По данным источников, после того, как Трамп в ноябре одержал победу на выборах президента США, члены его команды поручили сотрудникам Госдепартамента разработать список мер по уменьшению напряженности в отношениях с Россией, включая снятие или смягчение санкций и возврат дипломатической собственности.

«Белый дом серьезно рассматривал возможность снятия санкций [с России] в одностороннем порядке», — рассказал Yahoo News Дэниел Фрид, занимавший до февраля 2017 года пост координатора Госдепартамента США по санкционной политике.

В первые недели после избрания Трампа, по словам Фрида, он получил несколько «панических» телефонных звонков от чиновников, рассказавших, что им поручили разработать план снятия санкций с России.

Фрид утверждает, что ему пришлось просить своих соратников в конгрессе США ускоренно разработать законопроект, который позволил бы остановить попытку Трампа снять санкции.

Существование плана снятия санкций подтвердил и бывший высокопоставленный сотрудник Госдепартамента Том Малиновски, работавший во внешнеполитическом ведомстве при предшественнике Трампа Бараке Обамы.

В феврале на рассмотрение верхней и нижней палат конгресса США был внесен законопроект, обязывающий президента обосновать перед парламентом решение о снятии санкций с России, если оно будет принято.

The Washington Post 31 мая сообщила, что США готовы вернуть РФ посольские дачи , пользоваться которыми российским дипломатам запрещено с декабря 2016 года. Запрет ввел Барак Обама, занимавший в тот момент пост президента США, на фоне обвинений российских дипломатов в шпионской деятельности.

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