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Трамп планировал смягчить санкции против России после инаугурации
02.06.2017 12:10 — Новости Мира | Tut.by
Дональд Трамп планировал вскоре после вступления на пост президента США смягчить санкции в отношении России, сообщает
По данным источников, после того, как Трамп в ноябре одержал победу на выборах президента США, члены его команды поручили сотрудникам Госдепартамента разработать список мер по уменьшению напряженности в отношениях с Россией, включая снятие или смягчение санкций и возврат дипломатической собственности.
«Белый дом серьезно рассматривал возможность снятия санкций [с России] в одностороннем порядке», — рассказал Yahoo News Дэниел Фрид, занимавший до февраля 2017 года пост координатора Госдепартамента США по санкционной политике.
В первые недели после избрания Трампа, по словам Фрида, он получил несколько «панических» телефонных звонков от чиновников, рассказавших, что им поручили разработать план снятия санкций с России.
Фрид утверждает, что ему пришлось просить своих соратников в конгрессе США ускоренно разработать законопроект, который позволил бы остановить попытку Трампа снять санкции.
Существование плана снятия санкций подтвердил и бывший высокопоставленный сотрудник Госдепартамента Том Малиновски, работавший во внешнеполитическом ведомстве при предшественнике Трампа Бараке Обамы.
В феврале на рассмотрение верхней и нижней палат конгресса США был внесен законопроект, обязывающий президента обосновать перед парламентом решение о снятии санкций с России, если оно будет принято.
The Washington Post 31 мая сообщила, что США готовы вернуть РФ
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После того как Трамп в ноябре одержал победу на выборах президента США, члены его команды поручили сотрудникам Госдепартамента разработать список мер по...
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