Задержанные в Москве сторонники ИГ готовили теракты в метро

Сторонники террористической организации «Исламское государство», задержанные ФСБ в Москве 25 мая, готовили взрывы на станции метро «Теплый стан» и в одном из ресторанов. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники, осведомленные о ходе расследования.

Один из арестованных по подозрению в подготовке терактов, гражданин Узбекистана Мухаммадюсуф Ашуров, рассказал следователям, что он и его соратники собирались отправиться в Сирию, чтобы стать командирами боевых подразделений ИГ, но для начала должны проявить себя в России и «заслужить уважение».

Ашуров, по данным следствия, получал указания от своего земляка, живущего в Турции и связанного с ИГ. Согласно полученным инструкциям, пишет «Коммерсант», Ашуров и трое его соратников должны были совершить теракты в Москве в преддверии Кубка конфедерации по футболу. Цели им разрешили выбрать самостоятельно.

Сначала подозреваемые планировали устроить теракт в одном из ресторанов, где «едят свинину кафиры». Однако потом решили применить самодельную бомбу на станции метро «Теплый стан», а затем использовать против пассажиров гранаты и автоматы.

Самодельное взрывное устройство было обнаружено в квартире на Новопеределкинской улице, где были задержаны подозреваемые, напоминает газета. Замаскированная под огнетушитель бомба, по данным источников издания, была точно такой же, как использованные при теракте в метро Петербурга.

Всего по делу о подготовке терактов в Москве взяты под стражу четыре человека — граждане Узбекистана Фуркат Кушаев и Мухаммадюсуф Ашуров, таджик Абдушукур Гулмирзаев и выходец из Дагестана Магомед Давудов. Все они согласились сотрудничать со следствием.

ФСБ 25 мая объявила о задержании группы подозреваемых в подготовке терактов в Москве. В сообщении говорилось, что задержанные — выходцы из стран Средней Азии и граждане России — готовили теракт на транспортном объекте, а затем собирались отправиться в Сирию для участия в боевых действиях на стороне ИГ. Имена подозреваемых и другие подробности в сообщении ФСБ не приводились.

3 апреля в метро Санкт-Петербурга произошел теракт , в результате которого погибли 16 человек, более 50 получили ранения. По версии следствия, бомбу в вагоне метро привел в действие смертник, выходец из Кыргызстана Акбаржон Джалилов. Еще одно взрывное устройство, замаскированное под огнетушитель, террорист оставил на станции метро. Эту бомбу удалось обнаружить и обезвредить.