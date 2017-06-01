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Метеорологи: решение США может привести к росту температуры на Земле

02.06.2017 14:11 — Новости Мира | Tut.by  
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Решение президента США Дональда Трампа выйти из Парижского соглашения по климату может привести к тому, что температура на планете к 2100 году увеличится дополнительно на 0,3 градуса по Цельсию. С таким предупреждением выступили во Всемирной метеорологической организации (ВМО), сообщает агентство Reuters.


Фото: Reuters

В организации подчеркнули, что эта цифра — лишь предварительная оценка, поскольку детальный анализ пока не проводился.

Парижское соглашение было принято 12 декабря 2015 года по итогам конференции во французской столице. 195 участников форума условились не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на 2 градуса по Цельсию по сравнению с доиндустриальной эпохой. 22 апреля 2016 года на саммите в штаб-квартире ООН 175 государств, в том числе Россия, Германия, Индия, Китай и США, подписали это соглашение.

Согласно договору, США обязались сократить к 2025 году уровень выбросов на 26−28% по сравнению с показателями 10-летней давности. В четверг, 1 июня, президент США Дональд Трамп объявил о намерении Вашингтона выйти из соглашения.

"Драматическое решение": мировая реакция на выход США из Парижского соглашения по климату

 
 
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Решение выйти из Парижского соглашения по климату может привести к тому, что температура на планете к 2100 году увеличится дополнительно на 0,3 градуса по Цельсию.

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