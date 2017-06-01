Путин об отношениях с США: Наши связи оказались на низшей со времен холодной войны точке

Фундамент сотрудничества между Москвой и Вашингтоном разрушен, заявил российский президент Владимир Путин на заседании «Бизнес диалог Россия — США» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Его слова приводит РИА Новости в пятницу, 2 июня.



Владимир Путин. Фото: пресс-служба Кремля

«Наши двусторонние связи оказались на низшей со времен холодной войны точке. Это не могло не отразиться и на экономике, и на нашем деловом партнерстве», — отметил глава государства.

При этом он указал, что странам «никуда не деться и слава богу» от поддержания диалога в рамках международных организаций, в том числе ООН и «Большой двадцатки».

12 апреля Путин заявил, что рабочий уровень доверия между Россией и США снизился при администрации американского президента Дональда Трампа.

На следующий день он провел переговоры с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, которые в Кремле охарактеризовали как конструктивные.

В декабре Путин высказал мнение, что уроки холодной войны пропали даром для международного сообщества. Он подчеркнул, что Россия не ищет врагов, но будет противостоять давлению зарубежных государств.