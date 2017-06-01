ВОЗ: в Йемене бушует эпидемия холеры - уже более 70 тысяч заболевших, 570 человек умерли

В результате эпидемии холеры в Йемене погибли более 570 человек, число заболевших приблизилось к 70 тыс. человек, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тарика Язаревича.



Фото: Reuters

По его словам, в конце апреля в стране вспыхнула вторая волна заболевания . Она продолжается сейчас там, где раньше случаев заболевания холерой не было.

«Число случаев (заболевания), о которых поступила информация, приближается к 70 тысячам, и более 570 человек умерло», — сообщил Язаревич сегодня на брифинге в Женеве. Он отметил, что речь идет о заболевших и умерших с 27 апреля по 1 июня.

Лабораторным путем подтверждено заболевание холерой в 373 случаях. Сейчас недуг распространился на 19 из 23 провинций Йемена.

По данным сайта ВОЗ, вспышка холеры в Йемене началась в октябре 2016 года. Распространение заболевания было сдержано благодаря оперативным мерам.

При этом с августа 2014 года в стране продолжается противостояние между правительственными силами и хуситами. В марте 2015 года (с вторжением коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией) оно перешло в наиболее активную фазу.

Когда начались боевые действия, поставки основных лекарственных средств в страну сократились почти на 70%. Работа основных служб здравоохранения была серьезно нарушена, сообщает ВОЗ.

Как сообщил сегодня на брифинге Язаревич, с 19 марта 2015 года по 30 апреля 2017 года из йеменских учреждений здравоохранения в женевскую штаб-квартиру ВОЗ поступили сведения о 8053 погибших и более 45 тыс. раненых вследствие вооруженного конфликта.

В апреле в Женеве прошла международная донорская конференция по Йемену, в ходе которой около 20 государств пообещали выделить 1,1 млрд долларов на оказание помощи жителям охваченной конфликтом страны. Наибольшую сумму — более 170 млн долларов — обязалась выделить Великобритания, которая поставляет оружие коалиции во главе с Саудовской Аравии. Россия пообещала перечислить ООН 1 млн долларов. На данный момент, по данным ООН, обещанные средства перечислили 15 государств, включая РФ.