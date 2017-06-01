Зимний привет лета. В Москве и Петербурге 2 июня выпал снег

Доброе утро, друзья!. Вчера в городе прошёл снег, а кое-где и град! Но юным футболистам погода не помеха;). Не забывайте, что в Петербурге объявлено штормовое предупреждение По прогнозам, лето до нас дойдёт только на следующей неделе…. #ПетербургНаЛадони #SPB #СПб #petersburg_in_your_hand #piter #petersburg #Russia #spbru #saintpetersburg #Питер #Санкт_Петербург #PhotoRussia #vscorus #vscopiter#vscospb #vscorussia #петербург #instaRussia #Россия #СанктПетербург #Питернеспит#любимыйгород #этопитердетка#фотодляРоссии #spb_live #spbcam #Санкт_Петербург #погодаспб #град #снеглетом

Публикация от Петербург на ладони (@petersburg_in_your_hand) Июн 2 2017 в 12:18 PDT