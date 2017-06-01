|
Зимний привет лета. В Москве и Петербурге 2 июня выпал снег
02.06.2017 17:24 — Новости Мира | Tut.by
Снежная крупа, град, ливень — таким выдалось 2 июня в Москве и Санкт- Петербурге. Как сообщают российские СМИ, снег прошел в ряде районов Москвы и Подмосковья, в районе Павелецкого вокзала выпал град. В Санкт-Петербурге и вовсе объявлено штормовое предупреждение, в некоторых районах города идет снег.
В Беларуси
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси прогнозы синоптиков тоже мало похожи на летние.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)
Комментарии