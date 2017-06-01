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Зимний привет лета. В Москве и Петербурге 2 июня выпал снег

02.06.2017 17:24 — Новости Мира | Tut.by  
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Снежная крупа, град, ливень — таким выдалось 2 июня в Москве и Санкт- Петербурге. Как сообщают российские СМИ, снег прошел в ряде районов Москвы и Подмосковья, в районе Павелецкого вокзала выпал град. В Санкт-Петербурге и вовсе объявлено штормовое предупреждение, в некоторых районах города идет снег.

 

Просто июнь)))#июнь #москва #снег #лето

Публикация от Лариса Перелыгина (@larisa_perelygina) Июн 2 2017 в 2:48 PDT

 

2 июня)))хорошо хоть не зима) #снег #снеглетом #зимаблизко

Публикация от Дмитрий Поляков (@depolyakov) Июн 2 2017 в 2:06 PDT

 

Доброе утро, друзья!. Вчера в городе прошёл снег, а кое-где и град! Но юным футболистам погода не помеха;). Не забывайте, что в Петербурге объявлено штормовое предупреждение По прогнозам, лето до нас дойдёт только на следующей неделе…. #ПетербургНаЛадони #SPB #СПб #petersburg_in_your_hand #piter #petersburg #Russia #spbru #saintpetersburg #Питер #Санкт_Петербург #PhotoRussia #vscorus #vscopiter#vscospb #vscorussia #петербург #instaRussia #Россия #СанктПетербург #Питернеспит#любимыйгород #этопитердетка#фотодляРоссии #spb_live #spbcam #Санкт_Петербург #погодаспб #град #снеглетом

Публикация от Петербург на ладони (@petersburg_in_your_hand) Июн 2 2017 в 12:18 PDT

В Беларуси прогнозы синоптиков тоже пока мало похожи на летние. В субботу в отдельных районах прогнозируются заморозки до 0…-2°С. Впрочем, обещают, что на следующей неделе лето все же вернется.

 
 
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В Беларуси прогнозы синоптиков тоже мало похожи на летние.

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