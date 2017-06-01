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Путин призвал заканчивать с санкциями

02.06.2017 19:11 — Новости Мира | Tut.by  
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Российская экономика выжила после введенных странами Запада санкций, но лучше бы их не было. Об этом в пятницу, 2 июня, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, передает РИА Новости. По его словам, с политикой ограничительных мер нужно заканчивать.


Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

«Конечно, ничего хорошего нет, но сказать, что это смертельно, это как вот канцлер Австрии говорил, припоминая Марка Твена: слухи о моей смерти сильно преувеличены. Так вот и по поводу санкций можно сказать, но лучше бы, конечно, этого не было, и нужно с этим заканчивать», — сказал Путин.

Ряд стран, в том числе США и государства — члены Евросоюза, ввели ограничительные меры в отношении Москвы в 2014 году, связав их с присоединением Крыма к России, а затем — с конфликтом на юго-востоке Украины. Они затрагивают финансовый, энергетический и оборонно-промышленный сектора российской экономики. Брюсселем также были введены и санкции против Крыма, действующие до 23 июня этого года.

В ответ Москва запретила ввоз некоторых продуктов из стран, присоединившихся к санкциям. Продовольственное эмбарго в первую очередь затронуло страны Евросоюза.

 
 
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Об этом в пятницу, 2 июня, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

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