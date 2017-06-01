|
Затопление Нью-Йорка из-за глобального потепления показали на видео
02.06.2017 20:06 — Новости Мира | Tut.by
Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.
По оценкам ученых, если климат Земли потеплеет на два градуса, то начнутся непредсказуемые изменения системы атмосферной циркуляции. Будет происходить интенсивное таяние ледников, что приведет, в свою очередь, к повышению уровня моря. Согласно расчетам, к 2100 году произойдет затопление прибрежных мегаполисов, а также исчезнут некоторые населенные острова, в том числе Мальдивы.
1 июня 2017 года президент США Дональд Трамп
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По оценкам ученых, если климат Земли потеплеет на два градуса, то начнутся непредсказуемые изменения системы атмосферной циркуляции.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)
Комментарии