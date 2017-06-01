Затопление Нью-Йорка из-за глобального потепления показали на видео

Vimeo-канал Claire&Max's опубликовал видео под названием two°C — New-York City, в котором показано затопление Нью-Йорка в том случае, если глобальная средняя температура на Земле поднимется на два градуса. На ролик обратило внимание издание Gizmodo.

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По оценкам ученых, если климат Земли потеплеет на два градуса, то начнутся непредсказуемые изменения системы атмосферной циркуляции. Будет происходить интенсивное таяние ледников, что приведет, в свою очередь, к повышению уровня моря. Согласно расчетам, к 2100 году произойдет затопление прибрежных мегаполисов, а также исчезнут некоторые населенные острова, в том числе Мальдивы.

1 июня 2017 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из Парижского соглашения по климату — крупнейшей международной сделки с участием 195 стран, договорившихся помочь миру избежать негативных последствий глобального потепления.