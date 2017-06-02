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Премьером Ирландии станет открытый гей с индийскими корнями

03.06.2017 00:13 — Новости Мира | Tut.by  
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Лео Варадкар избран лидером крупнейшей партии Ирландии «Фине Гэл» и вскоре станет первым премьер-министром страны, открыто объявившим о своей гомосексуальности.


Фото: Reuters

38-летний политик также станет самым молодым премьером в истории Ирландии и первым главой страны, который имеет индийское происхождение.

По итогам партийного голосования Варадкар получил 60% голосов, опередив своего главного конкурента Саймона Ковэнея.

Отец нового партийного лидера переехал из Индии в Ирландию в 1970-х годах, когда эта страна считалась одной из самых консервативных в Европе.

Варадкар объявил о своей сексуальной ориентации в 2015 году, когда в стране проходил референдум по легализации однополых браков.

«Если кто-то моего возраста, моих смешанных кровей и всех тех качеств, которые составляют мой характер, потенциально сможет стать лидером страны, то думаю, что это будет посланием к каждому рожденному сегодня ребенку о том, что в Ирландии нет должности, на которую он не сможет претендовать», — сказал Варадкар ранее на этой неделе радиостанции Newstalk.

Ирландия долгое время считалась одной из самых негативно настроенных к ЛГБТ-сообществу стран Европы — до 1993 года гомосексуальность в стране была вне закона.

 
 
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Ирландия долгое время считалась одной из самых негативно настроенных к ЛГБТ-сообществу стран Европы - до 1993 года гомосексуальность в стране была вне закона.

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