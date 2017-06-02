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В Германии задержали двух человек по делу о подготовке теракта на крупном рок-фестивале
03.06.2017 10:45 — Новости Мира | Tut.by
Полиция федеральной земли Рейнланд-Пфальц в Германии задержала двоих работников известного рок-фестиваля Rock am Ring в городе Нюрбурге. Как выяснила газета Bild, их подозревают в подготовке теракта.
По информации издания, на территории, где проводится шоу, некий предмет могли заложить мужчины из фирмы-субподрядчика. Один из них является мусульманином-салафитом, отмечает издание.
Ранее полиция
Rock am Ring — один из крупнейших рок-фестивалей мира. Он ежегодно проходит на гоночной трассе Нюрбургринг в первые выходные июня. На фестивале за время его существования играли The Who, AC/DC, Deep Purple, Scorpions, Dio, Van Halen, Rolling Stones, Оззи Осборн. В этом году должны были выступить 85 групп, хедлайнерами заявлены die Toten Hosen и System of a Down.
5 июля 2003 года две террористки-смертницы взорвали себя в толпе у входа на территорию московского аэродрома «Тушино», где проходил рок-фестиваль «Крылья». Тогда погибли 14 человек, десятки были ранены.
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По информации издания, на территории, где проводится шоу, некий предмет могли заложить мужчины из фирмы-субподрядчика. Один из них является...
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