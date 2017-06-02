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В Германии задержали двух человек по делу о подготовке теракта на крупном рок-фестивале

03.06.2017 10:45 — Новости Мира | Tut.by  
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Полиция федеральной земли Рейнланд-Пфальц в Германии задержала двоих работников известного рок-фестиваля Rock am Ring в городе Нюрбурге. Как выяснила газета Bild, их подозревают в подготовке теракта.

По информации издания, на территории, где проводится шоу, некий предмет могли заложить мужчины из фирмы-субподрядчика. Один из них является мусульманином-салафитом, отмечает издание.

Ранее полиция эвакуировала с ежегодного Rock am Ring всех зрителей из-за высокого риска террористической угрозы. Шоу, на которое было продано до 90 тысяч билетов, было официально приостановлено. Организаторы пояснили, что оно не возобновится до тех пор, пока власти не дадут соответствующее разрешение. Предположительно, фестиваль продолжится в воскресенье, 4 июня.

Rock am Ring — один из крупнейших рок-фестивалей мира. Он ежегодно проходит на гоночной трассе Нюрбургринг в первые выходные июня. На фестивале за время его существования играли The Who, AC/DC, Deep Purple, Scorpions, Dio, Van Halen, Rolling Stones, Оззи Осборн. В этом году должны были выступить 85 групп, хедлайнерами заявлены die Toten Hosen и System of a Down.

5 июля 2003 года две террористки-смертницы взорвали себя в толпе у входа на территорию московского аэродрома «Тушино», где проходил рок-фестиваль «Крылья». Тогда погибли 14 человек, десятки были ранены.

 
 
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По информации издания, на территории, где проводится шоу, некий предмет могли заложить мужчины из фирмы-субподрядчика. Один из них является...

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