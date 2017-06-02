В Украине хотят разрешить свободное ношение оружия

Этой осенью украинские депутаты собираются подготовить законопроект о свободном ношении оружия. Такое заявление в эфире местного « Пятого канала » сделал глава парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский.



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«Моя позиция достаточно четкая. Я знаю, что мои коллеги сейчас пишут соответствующий законопроект, и я готов его подписать», — сказал политик.

По его словам, прежде всего «необходимо определить те категории граждан, которым можно не бояться давать короткоствольное оружие». Первыми такое право получат те кто без замечаний отслужил в армии, Национальной полиции и СБУ. В перспективе этот список собираются расширить.

Вопрос о необходимости урегулирования ситуации на рынке оружия в Украине был поднят после покушения на бойца АТО Адама Осмаева, которого спасло наградное оружие, выданное его жене Амине, пишет издание fakty.ua .

Портал « Новое время » также сообщает, что депутат Сергей Пашинский 31 декабря прошлого года сам прострелил ногу напавшему на него пьяному мужчине. При этом подозреваемые заявил, что депутат сам первым достал оружие.