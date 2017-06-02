ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Украине хотят разрешить свободное ношение оружия

03.06.2017 11:11 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Этой осенью украинские депутаты собираются подготовить законопроект о свободном ношении оружия. Такое заявление в эфире местного «Пятого канала» сделал глава парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский.


Фото: Reuters

«Моя позиция достаточно четкая. Я знаю, что мои коллеги сейчас пишут соответствующий законопроект, и я готов его подписать», — сказал политик.

По его словам, прежде всего «необходимо определить те категории граждан, которым можно не бояться давать короткоствольное оружие». Первыми такое право получат те кто без замечаний отслужил в армии, Национальной полиции и СБУ. В перспективе этот список собираются расширить.

Вопрос о необходимости урегулирования ситуации на рынке оружия в Украине был поднят после покушения на бойца АТО Адама Осмаева, которого спасло наградное оружие, выданное его жене Амине, пишет издание fakty.ua.

Портал «Новое время» также сообщает, что депутат Сергей Пашинский 31 декабря прошлого года сам прострелил ногу напавшему на него пьяному мужчине. При этом подозреваемые заявил, что депутат сам первым достал оружие.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Этой осенью украинские депутаты собираются подготовить законопроект о свободном ношении оружия.

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
В Германии задержали двух человек по делу о подготовке теракта на крупном рок-фестивале
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика