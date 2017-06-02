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В Украине хотят разрешить свободное ношение оружия
03.06.2017 11:11 — Новости Мира | Tut.by
Этой осенью украинские депутаты собираются подготовить законопроект о свободном ношении оружия. Такое заявление в эфире местного «
«Моя позиция достаточно четкая. Я знаю, что мои коллеги сейчас пишут соответствующий законопроект, и я готов его подписать», — сказал политик.
По его словам, прежде всего «необходимо определить те категории граждан, которым можно не бояться давать короткоствольное оружие». Первыми такое право получат те кто без замечаний отслужил в армии, Национальной полиции и СБУ. В перспективе этот список собираются расширить.
Вопрос о необходимости урегулирования ситуации на рынке оружия в Украине был поднят после покушения на бойца АТО Адама Осмаева, которого спасло наградное оружие, выданное его жене Амине, пишет издание
Портал «
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Этой осенью украинские депутаты собираются подготовить законопроект о свободном ношении оружия.
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