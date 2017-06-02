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Show must go on. Опасения о теракте на крупном рок-фестивале в Германии не подтвердились
03.06.2017 13:52 — Новости Мира | Tut.by
«После длительных поисков и прочесывания территории полицией опасения о теракте не подтвердились», — написали на своей странице в Facebook организаторы крупнейшего в Германии музыкального фестиваля Rock am Ring. Выступления артистов продолжатся по заявленной программе.
Полиция прекратила следственные действия на площадке фестиваля и разрешила продолжить мероприятия сегодня после обеда.
В этом году на фестиваль под открытым небом съехались 87 тысяч любителей рок-музыки. В программе заявлено 85 групп и артистов.
Накануне организаторы
Немецкие СМИ сообщили, что по подозрению в подготовке взрывов
Rock am Ring — один из крупнейших рок-фестивалей мира. Он ежегодно проходит на гоночной трассе Нюрбургринг в первые выходные июня.
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Полиция прекратила следственные действия на площадке фестиваля и разрешила продолжить мероприятия после обеда.
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