Show must go on. Опасения о теракте на крупном рок-фестивале в Германии не подтвердились

«После длительных поисков и прочесывания территории полицией опасения о теракте не подтвердились», — написали на своей странице в Facebook организаторы крупнейшего в Германии музыкального фестиваля Rock am Ring. Выступления артистов продолжатся по заявленной программе.

Полиция прекратила следственные действия на площадке фестиваля и разрешила продолжить мероприятия сегодня после обеда.

В этом году на фестиваль под открытым небом съехались 87 тысяч любителей рок-музыки. В программе заявлено 85 групп и артистов.

Накануне организаторы приостановили мероприятие из-за угрозы безопасности. Полиция распространила информацию о «конкретных сведениях, на основании которых нельзя исключать возможный теракт».

Немецкие СМИ сообщили, что по подозрению в подготовке взрывов были задержаны два работника Rock am Ring. По данным газеты Bild, на территории, где проводится шоу, мужчины из фирмы-субподрядчика могли заложить некий предмет. Один из них является мусульманином-салафитом.

Rock am Ring — один из крупнейших рок-фестивалей мира. Он ежегодно проходит на гоночной трассе Нюрбургринг в первые выходные июня.