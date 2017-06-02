Самолет ООН совершил аварийную посадку прямо на дом на юге Сомали

Грузовой самолет Всемирной продвольственной программы ООН совершил аварийную посадку на юге Сомали, сообщает «Синьхуа». Информацию об этом агентству подтвердил официальный представитель Организации объединенных наций.

Во время аварии на борту находилось четыре человека. Никто из них не пострадал, но самолет получил значительные повреждения.

О причинах инцидента пока ничего не сообщается.

Авария произошла во время посадки. Местные жители говорят о том, что в воздухе у лайнера загорелось крыло. Самолет упал на дом, расположенный недалеко от взлетно-посадочной полосы. К счатью, в здании в этот момент никого не было.

На борту грузовое судно перевозило специальную еду для спасения детей от недоедания в случае засухи в регионе.