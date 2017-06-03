Накануне около десяти вечера по британскому времени (полночь в Минске) в Лондоне произошла серия терактов. Сначала микроавтобус въехал в толпу на Лондонском мосту, которая шла по тротуару. А спустя примерно 48 минут неизвестные напали на людей с холодным оружием на рынке Боро, сообщают местные СМИ.

Полиция официально заявила о шести погибших. Газета The Sun со ссылкой на свои источники сообщает, что в результате инцидента на Лондонском мосту могли погибнуть до семи человек. В больницы доставлены около двадцати пострадавших, сообщает местная Служба скорой помощи.





Телеканал Би-Би-Си сообщает, что микроавтобус въехал в толпу на скорости около 80 км/ч. По их информации, после нападения из фургона вышли от трех до пяти человек с ножами и побежали к рынку Боро. Машина скрылась с места преступления.

Полиция закрыла проезд по мосту.

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Через 48 минут после первого инцидента местная полиция в своем twitter сообщила о вооруженной атаке на рынке Боро. Неизвестные с ножами нападали на случайных прохожих.

По информации The Sun, атаку осуществили пятеро террористов. Daily Mail пишет, что правоохранительные органы, возможно, застрелили двоих подозреваемых. Газета The Sun разместила фото одного из предполагаемых исполнителей теракта. На нем мужчина, обмотанный жестяными банками, лежит на асфальте возре рынка Боро.

Man believed to be one of the terrorists has been pictured lying outside the Wheatsheaf pub in #BoroughMarket https://t.co/5ZyL0SrxiR pic.twitter.com/zdWl7ZQzCZ — The Sun (@TheSun) 4 июня 2017 г.

Полиция эвакуировала людей с улиц и пабов, расположенных в радиусе полутора километров от тех мест, где произошли теракты. Оказались закрыты несколько станций метро.

London bridge bar now. Police everywhere pic.twitter.com/0gWH9jhgdX — James Yates (@Yatesy17) 3 июня 2017 г.

Пока никто не взял на себя ответственность за произошедшее.

Также поступала информация о нападениях Воксхолле. Но полиция заявила, что этот инцидент не связан с терактами на мосту и рынке.















Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала случившееся терактами. С заявлением выступил и мэр Лондона Садик Хан. Он заявил, что «решительно осуждает нападение на мирных жителей и гостей города».



