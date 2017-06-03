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Машины для убийства. Как террористы используют автомобили против людей

04.06.2017 09:39 — Новости Мира | Tut.by  
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Поздно вечером 3 июня в Лондоне белый минивэн въехал в толпу пешеходов на Лондонском мосту. По сообщениям свидетелей, автомобиль свернул с дороги и резко вывернул на тротуар и сбил нескольких человек, после чего из минивэна выскочили трое мужчин, вооруженных ножами. Они напали на пешеходов и успели ранить нескольких человек.

Это не первый случай, когда террористы выбирают в качестве орудия массового убийства автомобиль. Метод атаки известен достаточно давно, его называют car-ramming или vehicle-ramming (таран автомобилем), в последние годы он стала особенно популярной у террористов. Почему — читайте здесь. А мы вспоминаем самые громкие «автомобильные» теракты последнего года.


Вечером 14 июля после салюта в честь Дня взятия Бастилии в Ницце 31-летний Мохамед Лауэеж Булель на грузовике въехал на людную городскую набережную. Автомобиль делал зигзаги и намеренно давил пешеходов. Погибли 86 человек. «Исламское государство» взяло на себя ответственность за теракт.

Теракт в Берлине был совершен вечером 19 декабря — тягач с прицепом, которым управлял тунисец Анис Амри, въехал на территорию рождественского рынка. В результате погибли 12 человек, 48 были госпитализированы. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство». Амри был впоследствии ликвидирован в Милане итальянскими полицейскими.

8 января в Иерусалиме грузовик въехал в группу военных. Четыре человека погибли,еще тринадцать пострадали. Водитель грузовика был убит на месте.

22 марта 2017 года в Лондоне мужчина азиатской внешности, вооруженный ножом, за рулем авто наехал на пешеходов на Вестминстерском мосту. Затем злоумышленник попытался проникнуть в здание парламента. Его застрелила полиция, однако перед этим он успел ранить ножом одного из полицейских - тот позже умер.

7 апреля 2017 года грузовик въехал в толпу в центре Стокгольма. Погибли четыре человека, 15 пострадали.

Поздно вечером 3 июня в Лондоне белый минивэн въехал в толпу пешеходов на Лондонском мосту. 6 человек погибли.
 
 
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Поздно вечером 3 июня в Лондоне белый минивэн въехал в толпу пешеходов на Лондонском мосту. Вспоминаем самые громкие "автомобильные" теракты последнего года.

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