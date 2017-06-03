|
Машины для убийства. Как террористы используют автомобили против людей
04.06.2017 09:39 — Новости Мира | Tut.by
Поздно вечером 3 июня в Лондоне
Это не первый случай, когда террористы выбирают в качестве орудия массового убийства автомобиль. Метод атаки известен достаточно давно, его называют car-ramming или vehicle-ramming (таран автомобилем), в последние годы он стала особенно популярной у террористов. Почему —
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Поздно вечером 3 июня в Лондоне белый минивэн въехал в толпу пешеходов на Лондонском мосту. Вспоминаем самые громкие "автомобильные" теракты последнего года.
|
Архив (Новости Мира)
Комментарии