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Мэр Лондона призвал не откладывать выборы в парламент из-за терактов
04.06.2017 10:18 — Новости Мира | Tut.by
Парламентские выборы не стоит откладывать из-за
Глава города также предупредил жителей о том, что на улицах будет увеличено число полицейских, и призвал сохранять спокойствие.
«Мы должны показать, что нас не получится запугать. Мы должны проголосовать в четверг, тем самым удостоверившись, что понимаем важность нашей демократии, наших гражданских свобод и прав человека», — сказал Хан.
Мэр также сообщил, что уровень террористический угрозы остается серьезным.
«Я не сторонник откладывать выборы. Я горячо верю в демократию», — заявил глава Лондона, добавив, что «террористы ненавидят демократию».
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"Я не сторонник откладывать выборы. Я горячо верю в демократию", - заявил глава Лондона, добавив, что "террористы ненавидят демократию".
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