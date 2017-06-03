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Мэр Лондона призвал не откладывать выборы в парламент из-за терактов

04.06.2017 10:18 — Новости Мира | Tut.by  
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Парламентские выборы не стоит откладывать из-за атак террористов в центре Лондона в ночь на 4 июня, в результате которых погибли шесть и пострадали около 50 человек. Об этом заявил мэр британской столицы Садик Хан, передает Reuters.

Глава города также предупредил жителей о том, что на улицах будет увеличено число полицейских, и призвал сохранять спокойствие.

«Мы должны показать, что нас не получится запугать. Мы должны проголосовать в четверг, тем самым удостоверившись, что понимаем важность нашей демократии, наших гражданских свобод и прав человека», — сказал Хан.

Мэр также сообщил, что уровень террористический угрозы остается серьезным.

«Я не сторонник откладывать выборы. Я горячо верю в демократию», — заявил глава Лондона, добавив, что «террористы ненавидят демократию».

 
 
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"Я не сторонник откладывать выборы. Я горячо верю в демократию", - заявил глава Лондона, добавив, что "террористы ненавидят демократию".

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