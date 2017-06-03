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Партия Терезы Мэй прервала избирательную кампанию из-за терактов
04.06.2017 11:12 — Новости Мира | Tut.by
Консервативная партия Великобритании приостановила на один день свою предвыборную избирательную кампанию из-за терактов, которые произошли в ночь на воскресенье, 4 июня, в Лондоне. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя партии.
«Консервативная партия не будет проводить предвыборную кампанию на национальном уровне сегодня. Мы рассмотрим ситуацию завтра, когда появится больше информации о нападении», — заявил пресс-секретарь правящего блока.
Мэр Лондона Садик Хан отметил, что идею приостановки избирательных процессов в стране он
Досрочные парламентские выборы пройдут в Великобритании 8 июня. Их инициатором выступили консерваторы. Премьер-министр королевства Тереза Мэй распустила парламент, чтобы укрепить парламентское большинство перед началом переговоров с Брюсселем об условиях выхода Великобритании из Евросоюза.
В ночь на 4 июня в центре Лондона произошли
Всех троих застрелили правоохранители. Это третий теракт в стране за последние 2,5 месяца.
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Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя партии.
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