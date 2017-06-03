Партия Терезы Мэй прервала избирательную кампанию из-за терактов

Консервативная партия Великобритании приостановила на один день свою предвыборную избирательную кампанию из-за терактов, которые произошли в ночь на воскресенье, 4 июня, в Лондоне. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя партии.

«Консервативная партия не будет проводить предвыборную кампанию на национальном уровне сегодня. Мы рассмотрим ситуацию завтра, когда появится больше информации о нападении», — заявил пресс-секретарь правящего блока.

Мэр Лондона Садик Хан отметил, что идею приостановки избирательных процессов в стране он не разделяет . «Я не сторонник откладывания выборов», — подчеркнул он.

Досрочные парламентские выборы пройдут в Великобритании 8 июня. Их инициатором выступили консерваторы. Премьер-министр королевства Тереза Мэй распустила парламент, чтобы укрепить парламентское большинство перед началом переговоров с Брюсселем об условиях выхода Великобритании из Евросоюза.

В ночь на 4 июня в центре Лондона произошли две террористические атаки . Сначала в полночь по московскому времени на Лондонском мосту фургон совершил наезд на пешеходов и, продолжив движение, доехал до рынка Боро (Borough Market). Там трое мужчин вышли из фургона и стали наносить ножевые ранения случайным прохожим. Согласно последним данным полиции, в результате двух нападений погибли шесть человек. Еще почти 50 человек находятся в медицинских учреждениях, некоторые из них — в критическом состоянии. Среди пострадавших две граждан Франции.

Всех троих застрелили правоохранители. Это третий теракт в стране за последние 2,5 месяца.