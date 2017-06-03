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Трамп раскритиковал успокоившего горожан мэра Лондона

04.06.2017 17:25 — Новости Мира | Tut.by  
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Президент США Дональд Трамп упрекнул мэра Лондона Садика Хана за слова о том, что горожанам можно не опасаться новых терактов. Об этом американский лидер написал в Twitter.

«Не менее семи погибших и 48 раненых в террористической атаке, а лондонский мэр говорит, что „нет причин беспокоиться“», — отметил Трамп.

Как поясняет The Telegraph, утром 4 июня Хан выступил с заявлением. «Лондонцы увидят усиленные патрули полиции сегодня и в течение следующих нескольких дней. Нет причин беспокоиться. Я уверен, что мы с вами в одном из самых безопасных городов мира, если не в самом безопасном», — заявил он.

Трамп посвятил произошедшему в Лондоне еще несколько постов в соцсети. В частности, он призвал мировое сообщество отказаться от политкорректности ради всеобщей безопасности и всерьез задуматься о введении ограничений на въезд в страны. Президент также пообещал оказать посильную помощь британцам в связи с терактами.

Вечером 3 апреля террористы на белом фургоне наехали на толпу людей возле Лондонского моста, а затем добрались до рынка Боро, где вышли из машины и бросились с ножами на прохожих.

 
 
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Президент США Дональд Трамп упрекнул мэра Лондона Садика Хана за слова о том, что горожанам можно не опасаться новых терактов. Об этом американский лидер написал в...

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