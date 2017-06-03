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Самолет из Лондона в Петербург экстренно сел в Стокгольме
04.06.2017 20:49 — Новости Мира | Tut.by
Пассажирский самолет авиакомпании British Airways совершил экстренную посадку в аэропорту Стокгольма, сообщает «
Самолет совершал рейс из Лондона в Петербург.
По предварительным данным, инцидент произошел из-за проблем с двигателем.
Подробности произошедшего устанавливаются.
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