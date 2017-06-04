Владимир Путин в интервью ведущей NBC Мегин Келли ответил на обвинения во вмешательстве России в американские выборы, заявив, что США «не на что обижаться». «Вы сами постоянно вмешиваетесь», - сказал Путин.



Фото: пресс-служба президента России

Президент России Владимир Путин ответил ведущей NBC Мегин Келли на обвинения во вмешательстве России в выборы. Об этом сообщается на сайте телеканала.

«Я никого не хочу обидеть, но Соединенные Штаты везде, по всему миру активно вмешиваются в выборные кампании других стран», — сказал Путин в интервью Келли. По словам российского президента, «куда пальцем на карту мира ни ткнешь», везде будут жалобы на вмешательство во внутренние политические процессы со стороны «американских официальных лиц».

В связи с этим Путин заметил, что если кто-то пытается влиять на внутренние процессы в США, «то уж тогда Соединенным Штатам не на что обижаться»."Я не говорю, что это мы — мы не вмешивались", — добавил он. «Кто это нам говорит, кто это обижается на нас за то, что мы вмешиваемся? Вы сами постоянно вмешиваетесь», — заключил Путин.

«При всем уважении, это звучит как оправдание», — заметила Келли, однако Путин в ответ сказал, что «это звучит не как оправдание, это звучит как констатация факта».

По версии американских спецслужб, летом 2016 года российские хакеры совершили кибератаку на серверы Национального комитета Демократической партии. Впоследствии WikiLeaks обнародовала письма и документы демократов, в которых обнаружился заговор сотрудников комитета против бывшего участника президентской гонки Берни Сандерса, что привело к отставке партийного лидера Дебби Вассерман-Шульц.

После победы Дональда Трампа на выборах президента в Сенате начались слушания по вопросу вмешательства России в выборы, а также возможной связи Трампа с представителями России. Конгресс начал расследование, а затем назначил ​спецпрокурора. Им стал бывший глава ФБР Роберт Мюллер, возглавлявший ФБР в 2001—2013 годах. Кроме того, с июля 2016 года ФБР свое расследование о связях Трампа с Москвой.