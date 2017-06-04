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"Исламское государство" взяло на себя ответственность за теракты в Лондоне
05.06.2017 01:30 — Новости Мира | Tut.by
Группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за нападение на людей в Лондоне. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на интернет-ресурсы террористов.
«Отряд бойцов „Исламского государства“ совершил вчерашнюю атаку в Лондоне», — говорится в заявлении.
Трое мужчин на автомобиле
В результате атак, по последним данным, погибли семь человек, пострадали 48.
В городе усилены меры безопасности. В ближайшие дни в столицу Великобритании стянут дополнительные силы полиции.
Это уже третий теракт в Лондоне за последние три месяца.
В британском правительстве 6 июня в 11.00 пройдет минута молчания в память о погибших во время последней атаки террористов.
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