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"Исламское государство" взяло на себя ответственность за теракты в Лондоне

05.06.2017 01:30 — Новости Мира | Tut.by  
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Группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за нападение на людей в Лондоне. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на интернет-ресурсы террористов.


«Отряд бойцов „Исламского государства“ совершил вчерашнюю атаку в Лондоне», — говорится в заявлении.

Трое мужчин на автомобиле совершили наезд на пешеходов в районе Лондонского моста, после чего доехали до рынка Боро, где вышли из машины и с ножами стали нападать на прохожих. Преступники были ликвидированы полицией.

В результате атак, по последним данным, погибли семь человек, пострадали 48.

В городе усилены меры безопасности. В ближайшие дни в столицу Великобритании стянут дополнительные силы полиции.

Это уже третий теракт в Лондоне за последние три месяца.

В британском правительстве 6 июня в 11.00 пройдет минута молчания в память о погибших во время последней атаки террористов.

ИГ в субботу, 3 июня, разместило призыв в Telegram к своим последователям совершать нападения с помощью грузовиков, ножей и оружия против «крестоносцев» во время священного для мусульман месяца Рамадан.


 
 
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ИГ в субботу разместило призыв в Telegram к своим последователям совершать нападения с помощью грузовиков, ножей и оружия против "крестоносцев" во время священного для...

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