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Бахрейн и Саудовская Аравия разорвали дипотношения с Катаром
05.06.2017 06:09 — Новости Мира | Tut.by
Бахрейн и Саудовская Аравия заявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром. Бахрейн в течение 24-х часов закроет транспортное, морское и воздушное сообщение с Катаром, Эр-Рияд поступает также.
Бахрейн разорвал дипломатические связи с Катаром, обвинив соседнее государство во вмешательстве в свою внутреннюю политику. Об этом сообщает
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Катар также обвиняется в эскалации напряженности в СМИ и и финансировании вооруженных террористических группировок, связанных с Ираном.
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