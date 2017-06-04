Бахрейн и Саудовская Аравия разорвали дипотношения с Катаром

Бахрейн и Саудовская Аравия заявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром. Бахрейн в течение 24-х часов закроет транспортное, морское и воздушное сообщение с Катаром, Эр-Рияд поступает также.



Фото: Reuters

Бахрейн разорвал дипломатические связи с Катаром, обвинив соседнее государство во вмешательстве в свою внутреннюю политику. Об этом сообщает Reuters .



Бахрейн закрывает транспортное, морское и воздушное сообщение с Катаром в течение 24-х часов, а гражданам этой страны дается 14 дней на то, чтобы покинуть Бахрейн. Кроме того, всем дипломатам Катара дается 48 часов по возвращение на родину, отмечает Al Arabya .



Катар также обвиняется в эскалации напряженности в СМИ и и финансировании вооруженных террористических группировок, связанных с Ираном, что может угрожать безопасности Бахрейна. В Манаме (столица Бахрейна) такие действия сочли «грубым нарушением международного права без учета моральных ценностей и принципов добрососедства».

Reuters , дипломатические отношения с Катаром разорвала и Саудовская Аравия. Вслед за Бахрейном и Саудовской Аравией о разрыве отношений с Катаром объявил Египет, также обвинив Доху в поддержке терроризма. ОАЭ также поддержали этот шаг, заявив, что Катар «расшатывает безопасность» в регионе. Как сообщает, дипломатические отношения с Катаром разорвала и Саудовская Аравия. Вслед за Бахрейном и Саудовской Аравией о разрыве отношений с Катаром объявил Египет, также обвинив Доху в поддержке терроризма. ОАЭ также поддержали этот шаг, заявив, что Катар «расшатывает безопасность» в регионе.