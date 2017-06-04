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Бахрейн и Саудовская Аравия разорвали дипотношения с Катаром

05.06.2017 06:09 — Новости Мира | Tut.by  
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Бахрейн и Саудовская Аравия заявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром. Бахрейн в течение 24-х часов закроет транспортное, морское и воздушное сообщение с Катаром, Эр-Рияд поступает также.


Фото: Reuters

Бахрейн разорвал дипломатические связи с Катаром, обвинив соседнее государство во вмешательстве в свою внутреннюю политику. Об этом сообщает Reuters.

Бахрейн закрывает транспортное, морское и воздушное сообщение с Катаром в течение 24-х часов, а гражданам этой страны дается 14 дней на то, чтобы покинуть Бахрейн. Кроме того, всем дипломатам Катара дается 48 часов по возвращение на родину, отмечает Al Arabya.

Катар также обвиняется в эскалации напряженности в СМИ и и финансировании вооруженных террористических группировок, связанных с Ираном, что может угрожать безопасности Бахрейна. В Манаме (столица Бахрейна) такие действия сочли «грубым нарушением международного права без учета моральных ценностей и принципов добрососедства».

Как сообщает Reuters, дипломатические отношения с Катаром разорвала и Саудовская Аравия. Вслед за Бахрейном и Саудовской Аравией о разрыве отношений с Катаром объявил Египет, также обвинив Доху в поддержке терроризма. ОАЭ также поддержали этот шаг, заявив, что Катар «расшатывает безопасность» в регионе.
 
 
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Катар также обвиняется в эскалации напряженности в СМИ и и финансировании вооруженных террористических группировок, связанных с Ираном.

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