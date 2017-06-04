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Журналисты узнали о попытках России помешать Македонии вступить в НАТО

05.06.2017 06:55 — Новости Мира | Tut.by  
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Российские агенты с 2008 года пытаются помешать Македонии вступить в НАТО, следует из документов македонской контрразведки, полученных журналистами Центра по исследованию коррупции и организованной преступности OCCRP.

Российские разведчики и дипломаты с 2008 года пытались оказать воздействие на внутреннюю политику Македонии, чтобы не допустить ее вступление в НАТО. Об этом в воскресенье, 4 июня, сообщает Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) со ссылкой на отчеты македонского Управления безопасности и контрразведки (УБК), переданные журналистам источниками в правительстве Македонии.

На протяжении последних девяти лет Македония подвергается «активной подрывной пропаганде и разведдеятельности, осуществляемой через посольство РФ в Скопье», говорится в отчете УБК.

Россия использует методы «мягкой силы», чтобы «изолировать Македонию от влияния Запада». В частности, в пример приводится продвижение Россией идей «панславизма» и объединяющей государства православной веры. «Кроме того, внешняя политика РФ находится в тесном взаимодействии с энергетической стратегией, цель которой — получить контроль над стратегическими энергоресурсами через партнерство с балканскими странами», — отмечается в документах. По версии македонского разведуправления, в конечном итоге Россия стремится «сделать Македонию полностью зависимой от российской политики».

Офицеры СВР и ГРУ при участии представителей ТАСС и Россотрудничества

В разведдеятельности на территории Македонии задействованы три агента российской Службы внешней разведки (СВР) и четыре агента Главного разведуправления (ГРУ), написано в отчетах УБК. Сообщается также об участии в этой деятельности местных представителей информагентства ТАСС и подведомственного МИД РФ агентства Россотрудничество. А почетные консульства России в городах Битола и Охрид якобы используются как «разведывательные базы».

По сведениям УБК, российские агенты занимались, в частности, вербовкой бывших и действующих сотрудников македонской армии и полиции, чтобы создать «критическую массу людей с военной подготовкой», которых можно использовать «в определенный политический момент в российских интересах». Насколько успешными оказались эти попытки, в отчетах не сказано.

В отдельном документе, который оказался в распоряжении OCCRP, описана встреча между высокопоставленным сотрудником македонского МИД Ненадом Колевым и послом РФ Олегом Щербаком, которая состоялась 7 апреля. Во время встречи Щербак якобы заявил, что цель России — «создать полосу нейтральных в военном отношении стран» на Балканах, состоящую из Черногории, Боснии и Герцеговины, Македонии и Сербии.

В документах, собранных контрразведкой в Скопье, описаны также сведения о поддержке спецслужбами Сербии антизападных и пророссийских националистов в Македонии.

 
 
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Российские агенты с 2008 года пытаются помешать Македонии вступить в НАТО, следует из документов македонской контрразведки, полученных журналистами Центра по...

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