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Арабские страны обвинили Катар в поддержке "Аль-Каиды" и ИГ
05.06.2017 07:56 — Новости Мира | Tut.by
Коалиция во главе с Саудовской Аравией, сформированная для борьбы с повстанцами в Йемене, обвинила Катар в поддержке террористических организаций «Аль-Каиды» и «Исламское государство», передает Al Arabiya.
На основании этого обвинения коалиция приостановила участие Катара в йеменской операции.
Ранее
Арабские страны обвинили Катар в поддержке терроризма и дестабилизации обстановки в регионе. Египет, в частности, заявил, что Доха поддерживает «Братьев-мусульман».
Конфликт между Катаром и его соседями произошел спустя неделю после саммита стран Персидского залива и США в Эр-Рияде. Катарское агентство новостей разместило от имени эмира речь в поддержку выстраивания отношений с Ираном. На саммите в Эр-Рияде Саудовская Аравия от имени всех гостей встречи осудила Иран за его враждебную политику и пригрозило адекватным ответом. Представитель МИД Катара заявил позднее, что сайт агентства был взломан, и речь от имени эмира была опубликована хакерами и не имеет отношения к катарскому лидеру.
Саудовская Аравия, ОАЭ и Бахрейн сочли опровержение неубедительным и продолжают настаивать, что слова о нормализации отношений с Ираном действительно принадлежат эмиру. Госминистр ОАЭ по иностранным делам Анвар Гаргаш призвал Катар изменить политику и не повторять прежних ошибок, чтобы восстановить отношения с соседями.
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На основании этого обвинения коалиция приостановила участие Катара в йеменской операции.
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