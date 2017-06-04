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Арабские страны обвинили Катар в поддержке "Аль-Каиды" и ИГ

05.06.2017 07:56 — Новости Мира | Tut.by  
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Коалиция во главе с Саудовской Аравией, сформированная для борьбы с повстанцами в Йемене, обвинила Катар в поддержке террористических организаций «Аль-Каиды» и «Исламское государство», передает Al Arabiya.

На основании этого обвинения коалиция приостановила участие Катара в йеменской операции.

Ранее о разрыве дипломатических отношений с Катаром объявили Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет и ОАЭ. С Дохой приостановлено воздушное и морское сообщение.

Арабские страны обвинили Катар в поддержке терроризма и дестабилизации обстановки в регионе. Египет, в частности, заявил, что Доха поддерживает «Братьев-мусульман».

Конфликт между Катаром и его соседями произошел спустя неделю после саммита стран Персидского залива и США в Эр-Рияде. Катарское агентство новостей разместило от имени эмира речь в поддержку выстраивания отношений с Ираном. На саммите в Эр-Рияде Саудовская Аравия от имени всех гостей встречи осудила Иран за его враждебную политику и пригрозило адекватным ответом. Представитель МИД Катара заявил позднее, что сайт агентства был взломан, и речь от имени эмира была опубликована хакерами и не имеет отношения к катарскому лидеру.

Саудовская Аравия, ОАЭ и Бахрейн сочли опровержение неубедительным и продолжают настаивать, что слова о нормализации отношений с Ираном действительно принадлежат эмиру. Госминистр ОАЭ по иностранным делам Анвар Гаргаш призвал Катар изменить политику и не повторять прежних ошибок, чтобы восстановить отношения с соседями.

 
Теги: Новости
 
 
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На основании этого обвинения коалиция приостановила участие Катара в йеменской операции.

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