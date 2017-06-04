ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Правительство Ливии объявило о разрыве дипотношений с Катаром. Доха все обвинения отвергает

05.06.2017 11:25 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Временное правительство Ливии объявило в понедельник о разрыве дипломатических отношений с Катаром. Это решение было принято временным ливийским кабинетом под руководством Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, штаб-квартира которого находится на востоке страны. МИД Катара назвал решения арабских государств о разрыве дипломатических отношений с Дохой неоправданным.

«Доха сожалеет о решении Саудовской Аравии, ОАЭ и Бахрейна разорвать отношения и считает эту меру неоправданной, основанной на голословных утверждениях», — отмечается в заявлении внешнеполитического ведомства. Власти эмирата заверили, что «сделают все необходимое, чтобы эти меры не отразились на экономике Катара и жизни его подданных», подчеркнув, что «сожалеют о закрытии границ с Саудовской Аравией, ОАЭ и Бахрейном».

В ведомстве отвергли обвинения в причастности Катара к поддержке террористических группировок и радикальной идеологии в регионе. «Катар является действующим членом ССАГПЗ (Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива: Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия) и привержен его договоренностям, уважает суверенитет других государств и не вмешивается в их внутренние дела, — приводит заявление МИД Катарское информационное агентство. — Доха выполняет свои обязательства в вопросах противостояния терроризму и экстремизму».

По версии властей эмирата, Катар подвергся информационной кампании, цель которой — навредить интересам ближневосточного государства.

Минувшей ночью ОАЭ, Бахрейн, Саудовская Аравия и Египет объявили о разрыве дипломатических отношений с Дохой из-за поддержки эмиратом терроризма. Позже эти действия поддержало правительство Йемена.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По версии властей эмирата, Катар подвергся информационной кампании, цель которой - навредить интересам ближневосточного государства.

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
один из лондонских террористов пытался вербовать детей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика