Правительство Ливии объявило о разрыве дипотношений с Катаром. Доха все обвинения отвергает

Временное правительство Ливии объявило в понедельник о разрыве дипломатических отношений с Катаром. Это решение было принято временным ливийским кабинетом под руководством Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, штаб-квартира которого находится на востоке страны. МИД Катара назвал решения арабских государств о разрыве дипломатических отношений с Дохой неоправданным.

«Доха сожалеет о решении Саудовской Аравии, ОАЭ и Бахрейна разорвать отношения и считает эту меру неоправданной, основанной на голословных утверждениях», — отмечается в заявлении внешнеполитического ведомства. Власти эмирата заверили, что «сделают все необходимое, чтобы эти меры не отразились на экономике Катара и жизни его подданных», подчеркнув, что «сожалеют о закрытии границ с Саудовской Аравией, ОАЭ и Бахрейном».

В ведомстве отвергли обвинения в причастности Катара к поддержке террористических группировок и радикальной идеологии в регионе. «Катар является действующим членом ССАГПЗ (Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива: Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия) и привержен его договоренностям, уважает суверенитет других государств и не вмешивается в их внутренние дела, — приводит заявление МИД Катарское информационное агентство. — Доха выполняет свои обязательства в вопросах противостояния терроризму и экстремизму».

По версии властей эмирата, Катар подвергся информационной кампании, цель которой — навредить интересам ближневосточного государства.

Минувшей ночью ОАЭ, Бахрейн, Саудовская Аравия и Египет объявили о разрыве дипломатических отношений с Дохой из-за поддержки эмиратом терроризма. Позже эти действия поддержало правительство Йемена.