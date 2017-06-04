|
Правительство Ливии объявило о разрыве дипотношений с Катаром. Доха все обвинения отвергает
05.06.2017 11:25 — Новости Мира | Tut.by
Временное правительство Ливии объявило в понедельник о разрыве дипломатических отношений с Катаром. Это решение было принято временным ливийским кабинетом под руководством Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, штаб-квартира которого находится на востоке страны. МИД Катара назвал решения арабских государств о разрыве дипломатических отношений с Дохой неоправданным.
«Доха сожалеет о решении Саудовской Аравии, ОАЭ и Бахрейна разорвать отношения и считает эту меру неоправданной, основанной на голословных утверждениях», — отмечается в заявлении внешнеполитического ведомства. Власти эмирата заверили, что «сделают все необходимое, чтобы эти меры не отразились на экономике Катара и жизни его подданных», подчеркнув, что «сожалеют о закрытии границ с Саудовской Аравией, ОАЭ и Бахрейном».
В ведомстве отвергли обвинения в причастности Катара к
По версии властей эмирата, Катар подвергся информационной кампании, цель которой — навредить интересам ближневосточного государства.
Минувшей ночью ОАЭ, Бахрейн, Саудовская Аравия и Египет объявили
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По версии властей эмирата, Катар подвергся информационной кампании, цель которой - навредить интересам ближневосточного государства.
|
Архив (Новости Мира)
Комментарии