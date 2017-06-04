Штаты намерены выполнять Парижское соглашение без Трампа

Практические последствия выхода США из Парижского соглашения по климату будут не столь велики, как может показаться на первый взгляд.



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Процесс расставания с Парижем займет большую часть четырехлетнего срока пребывания Дональда Трампа в Белом доме.

К тому же ряд штатов, городов и корпораций Америки добровольно возьмут на себя значительную часть бремени по реализации глобального климатического пакта.

Подписывая пакт в декабре 2015 года, США обязались к 2025 году сократить объем парниковых газов, выбрасываемых в атмосферу, на 26% по сравнению с уровнем 2005 года. На данный момент Америка выполнила эту задачу наполовину.

Ведущие члены Конференции мэров США, объединяющей градоначальников 1408 населенных пунктов Америки с населением более 30 тысяч человек, заявили в пятницу, что они не поддерживают решение Трампа выйти из Парижского договора и продолжат бороться с сокращением парникового выброса.

В четверг, когда Трамп объявлял о своем решении в Розовом саду Белого дома, губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, — демократ, как и большинство его единомышленников, — в пику президенту огласил план ассигнования 1,5 млрд долларов на инвестиции в области возобновляемых энергоносителей.

Куомо также намерен потратить 190 млн долларов на установку солнечных панелей на крышах государственных школ и других учреждений. Губернатор взял курс на возобновляемые энергоносители после катастрофического урагана Сэнди, обрушившегося на северо-восток Америки в 2012 году.

«В тот время, как федеральное правительство снимает с себя ответственность за борьбу с изменениями климата и наносит этим вред нашей окружающей среде и экономике, — говорится в заявлении Куомо, — Нью-Йорк играет в стране руководящую роль в борьбе за чистую энергию будущего».

Примерно 30 штатов Америки требуют от электрических компаний закупать больше энергии из возобновляемых источников.

Три из них — Калифорния, Нью-Йорк и Вашингтон, на которые приходится одна пятая ВВП страны, — договорились о том, чтобы совместно бороться с изменениями климата.

Благотворительный фонд Bloomberg Philanthropies бывшего мэра города Нью-Йорка Майкла Блумберга объявил, что он будет координировать кампанию под названием «Клятва Америки», в рамках которой города, штаты и частный бизнес будут бороться за выполнение нормативов Парижского договора.

Блумберг обещал компенсировать секретариату ООН по климатическим изменениям утрату американского взноса в сумме 15 млн долларов.

«Американцам не нужен Вашингтон для того, чтобы выполнить наши парижские обязательства», — заявил он.

Десятки американских городов давно экономят электроэнергию, переходя на светодиоды и закупая муниципальный транспорт на электрической тяге. Они организуют прокат велосипедов и выкраивают дорожки для них на проезжей части.

«Мне не нравится общество Сирии и Никарагуа», — заявил мэр Майями Томас Регаладо, имея в виду две единственные страны, которые не подписали Парижский договор. Регаладо был одним из мэров, публично призвавших Трампа не выходить из этого соглашения.

Выход США из договора и намерение Трампа отказаться от принятого Бараком Обамой «Плана чистой энергетики» не повлияют на меры борьбы с парниковым выбросом, которые уже приняли или примут теперь на местном уровне. Активисты экологического движения предсказывают, что благодаря местной инициативе США в конечном итоге выполнят свои парижские обязательства.

Белый дом не в состоянии этому воспрепятствовать, да и не рвется. Напротив, пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил на своем последнем брифинге, что местные власти вольны поступать так, как им заблагорассудится.

«Если какой-то мэр или губернатор желают проводить какой-то курс, то сколько угодно, потому что они отвечают перед своими избирателями, — заметил Спайсер. — Мы верим в права штатов, так что если какой-то населенный пункт или штат хочет проводить политику, в которую верят его избиратели, то в добрый час».

Белый дом, с другой стороны, грозит лишить федеральных грантов «города-убежища», которые принципиально отказываются помогать федералам задерживать нелегальных иммигрантов.

Эти населенные пункты, число которых превысило 300, доказывают, что помощь федеральному иммиграционному ведомству ложится на местную полицию непосильным бременем.

Во-вторых, они говорят, что сотрудничество с федералами портит репутацию полиции в глазах эмигрантских общин, помощь которых нужна местным властям в борьбе с преступностью.

Минюст парирует, что местные власти обязаны соблюдать федеральные законы.

Пока мэр графства Майями-Дейд Карлос Хименес был единственным, кто согласился на все требования центральной власти и этим навлек на себя гнев городов-убежищ. Как объясняет газета Miami-Herald, Хименес надеется получить у Вашингтона миллиарды долларов на модернизацию муниципального транспорта и поэтому пошел на попятную.

Пока Трамп не отказал в федеральных субсидиях никому.

Отчасти это объясняется решением калифорнийского федерального судьи, который запретил ему отказывать городам-убежищам в грантах из центральной казны. Судья заявил, что это может делать только конгресс.