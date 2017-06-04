5 июня 1967 года Израиль нанес превентивный удар по Египту, положив начало Шестидневной войне со своими арабскими соседями. За шесть дней боевых действий Израиль получил контроль над сектором Газа, Западным берегом реки Иордан, Восточным Иерусалимом, Голанскими высотами и Синаем. В результате полумиллиону палестинцев пришлось покинуть свои дома. «Газета.Ru» рассказывает о ходе и последствиях Шестидневной войны, которая стала поворотным моментом в истории арабо-израильского конфликта.





В окружении врагов

5 июня 1967 года конфликт на приграничных территориях Израиля, Египта и Сирии, где неоднократно происходили различные инциденты, перерос в стадию вооруженного противостояния, которое получило название Шестидневной войны. Ее итоги коренным образом изменили положение Израиля в регионе: до начала войны многие считали военным чудом то, что страна все еще продолжает существовать.

Независимое еврейское государство Израиль было провозглашено в одностороннем порядке в ночь на 15 мая 1948 года. С тех пор страна фактически находилась в осажденном положении: ее окружали арабские страны-соседи, которых объединяла общая цель — уничтожение Израиля. Буквально через несколько часов после объявления независимости Израиля войска всех его соседей — Ливана, Сирии, Иордании и Египта — вторглись на территорию страны, положив начало первой арабо-израильской войне (1948−1949).

К лету 1967 года арабские соседи Израиля превосходили его по всем пунктам: у них было больше военнослужащих, больше оружия и больше поддержки из-за рубежа. Количество вооружений стран арабского блока быстро увеличивалось: во многом это происходило за счет поддержки СССР, который поставлял своим союзникам на Ближнем Востоке оружие на миллиарды долларов. На этом фоне Израиль, наоборот, терял поддержку извне: продавать оружие еврейскому государству отказался его самый крупный партнер — США. Такое решение Вашингтон принял из-за участия Израиля во второй арабо-израильской войне в 1956 году, которая получила название «Суэцкий кризис».

После него, в 1957 году, в зоне Суэцкого канала были размещены силы миротворческой миссии ООН, которые разделяли Израиль и Египет, однако спустя 10 лет египетский президент Гамаль Абдель Насер потребовал вывести их из региона и выдвинул на Синайский полуостров дополнительный военный контингент. К такому решению его подтолкнул Советский Союз, заявлявший о существовании у Израиля якобы агрессивного плана против Египта, а также Сирия, которая убеждала Каир в необходимости применить против еврейского государства резко возросший арсенал военной техники.

В результате у израильских границ сосредоточились полмиллиона военных, две тысячи танков и более 500 современных военных самолетов. Вторжение Египта в Израиль казалось неизбежным. Помимо ближайших соседей — Сирии, Ливана и Иордании — принять участие в конфликте были готовы также Саудовская Аравия, Алжир, Ирак и Кувейт.

Неожиданная победа

Весной 1967 года страны арабского блока привели свои вооруженные силы в полную боеготовность. Египет и Иордания в конце мая объявили всеобщую мобилизацию, а Сирия развернула свои войска в районе Голанских высот. В Египет были также направлены военные из Алжира, а в Иорданию — из Ирака. Каир и Амман заключили договор о взаимной обороне.

В случае вторжения в Израиль арабских сил он оказался бы фактически под угрозой неминуемого уничтожения. Для того чтобы не допустить этого, израильские военные приняли решение атаковать противника неожиданно. 5 июня 1967 года — в первый день Шестидневной войны — израильская авиация нанесла по Египту превентивный удар.

Рейд начался в 7.45 утра. В ходе него израильские военные почти одновременно атаковали около 20 египетских аэродромов. Спустя менее трех часов, к 10.30 утра, Военно-воздушные силы Египта оказались практически полностью уничтожены.

Нападение оказалось для египетских военных полной неожиданностью: на момент удара большинство летчиков ВВС страны завтракали.

В первый день войны попытки атаковать позиции Израиля предприняли ВВС Сирии и Иордании, но израильские военные нанесли ответный авиаудар. В результате почти вся сирийская и иорданская военная авиация оказалась уничтожена, а Израилю таким образом удалось фактически нейтрализовать угрозу с воздуха.

6 июня израильские военные разгромили египетскую армию на Синайском полуострове, вынудив военных начать отступление. На четвертый день войны, 8 июня, Синай находился под полным контролем израильтян.





Вторым направлением продвижения израильских войск, так называемым Иорданским фронтом, стал Западный берег реки Иордан. В этом секторе в боях против Израиля участвовали в основном военные Иордании, которые заняли Старый город Иерусалима еще по итогам первой арабо-израильской войны. 7 июня после трех дней ожесточенных боев израильские силы занимают Старый город и устанавливают контроль над Западным берегом реки Иордан.

На третьем, Сирийском фронте, первые четыре дня войны было относительно тихо. Позиции сирийских военных на Голанских высотах были достаточно сильны, в то время как большая часть сил израильской армии была задействована в боевых действиях на Синае и на Западном берегу реки Иордан. За все время существования государства Израиль с Голанских высот неоднократно велись обстрелы еврейских поселений, и во многом из-за этого израильтяне стремились установить за ними контроль. 9 июня они начали наступление на позиции сирийских военных, и спустя сутки Голаны уже были захвачены израильскими войсками. На следующий день при содействии СССР и США военные действия в регионе были прекращены.

Итоги Шестидневной войны стали неожиданными даже для самих израильтян. Израильская армия, значительно уступавшая в численности войскам Египта, Сирии и Иордании, за шесть дней захватила территорию общей площадью 68,7 тыс. кв. км: сектор Газа, Западный берег реки Иордан, восточную часть Иерусалима, сирийские Голанские высоты и египетский Синайский полуостров.

Потери израильской стороны во время войны составили почти 800 военных, и более 2,5 тыс. раненых. Арабские силы потеряли около 15 тыс. человек.





Вооружения и военная тактика Израиля

После завершения Суэцкого кризиса в 1956 году Израиль вплоть до Шестидневной войны не участвовал ни в каких вооруженных столкновениях с соседями. Эти 11 лет благоприятно сказались на израильской армии, которая выросла как в количестве, так и в качестве, и на ее вооружении. После Суэцкого кризиса на первое место в Силах обороны Израиля вышли мощные танковые подразделения.

За годы затишья у Израиля появилось около 250 британских танков Centurion и более 200 американских танков М48 (Patton III), а также зенитные управляемые ракеты «Хок» класса «земля — воздух». Около 200 устаревших американских танков М4 Sherman были модернизированы за счет установки на них французских 105-мм орудий. Два батальона израильской армии были укомплектованы отремонтированными американскими 105-мм самоходными гаубицами М7 «Прист».

Для поддержки танковых частей израильской армии использовались 120-мм минометы, 90-мм противотанковые пушки и радиоуправляемые реактивные снаряды SS-11, которые устанавливались на полугусеничные бронемашины. Главным стрелковым оружием израильской пехоты становятся бельгийские самозарядные винтовки FN/FAL калибра 7,62 мм. Парашютисты, подразделения коммандос, офицеры пехотных частей и экипажи танков широко использовали израильские пистолеты-пулеметы Uzi.

После 1956 года армия Израиля стала делать основной упор на быстроту передвижения: пехотные части были сокращены, а бронетанковые и моторизованные бригады увеличены. Танковая бригада состояла из двух батальонов по 50 танков в каждом, как минимум одного батальона мотопехоты на полугусеничных бронемашинах, а также бригадной артиллерийской и разведывательной рот. В Шестидневной войне участвовала 21-я бригада Сил обороны Израиля: девять бронетанковых, три танково-пехотных, шесть пехотных и три парашютных.

Особое внимание в израильской армии уделялось обучению военных ведению боевых действий в ночных условиях, что пригодилось военным страны во время столкновений с египетской армией на Синайском полуострове.

Египтяне были защищены артиллерией, минными полями, танками, а также колючей проволокой и песчаными дюнами. Чтобы вывести из строя египетскую артиллерию, ночью в тыл к египтянам отправился батальон израильских десантников, а затем наступление на позиции Египта начала израильская пехота при поддержке танков и артиллерии. Уже на утро израильские военные вышли к дороге, ведущей к Суэцкому каналу. Это стало одной из самых успешных операций Израиля во время Шестидневной войны.

Захват Голанских высот Израиль начал с одновременной атаки на сирийскую границу пяти пехотных бригад. С Западного берега реки Иордан к Голанам были переброшены дополнительные танковые бригады. Впереди них шли бульдозеры, которые должны были очищать дорогу от мин и других препятствий. На высоких и крутых высотах гор много израильских танков было уничтожено в результате обстрела сирийцев из блиндажей.

Быструю победу Израиля в Шестидневной войне также обусловило то, что танковым подразделениям израильской армии был дан приказ продолжать боевые действия и двигаться к цели даже при потере связи с командованием и между самими машинами.

Так, наступление на город Эль-Ариш на севере Синая заняло у израильских танков 12 часов вместо запланированных 24, так как они не останавливались для перегруппировки и не тратили время на то, чтобы найти свое место в боевых порядках.





Последствия войны

Поражение арабских стран в Шестидневной войне отразилось на самовосприятии соседей Израиля — Сирии, Ливана, Египта и Иордании, заявил «Би-би-си» генерал иорданских ВВС Махмуд Эрдисат: «Это был удар по арабскому национализму».

Спустя шесть лет после окончания Шестидневной войны арабские страны предприняли попытку вернуть утраченные территории. В октябре 1973 года Сирия и Египет при участии войск Иордании, Туниса, Марокко, Алжира, Ирака, Судана и Саудовской Аравии начали «Октябрьскую» войну, атаковав позиции израильских военных. Война продлилась меньше месяца, однако оказала сильное влияние на развитие Палестинского движения сопротивления. Оно зародилось в первые годы существования государства Израиль, но после «Октябрьской» войны радикализировалось: именно в 1970-е годы палестинцы стали широко использовать террор в качестве одного из методов борьбы.

Шестидневная война стала поворотным моментом в истории конфликта на Ближнем Востоке, превратив его из арабо-израильского в палестино-израильский. За шесть дней войны симпатии к палестинцам со стороны мусульманского общества достигли своего пика и держатся на этом уровне до сих пор.

Итоги войны отразились на национальных устремлениях палестинского народа: израильская оккупация становится центральной темой в их призывах к борьбе, и до сих пор сохраняется в международной повестке дня.

Полмиллиона палестинцев были вынуждены покинуть свои дома после Шестидневной войны, так как районы, в которых они проживали, оказались под контролем Израиля. Процесс переселения палестинских арабов в соседние страны начался еще после первой арабо-израильской войны, по итогам которой Израиль захватил значительную часть земель, выделенных резолюцией Генассамблеи ООН № 181 под создание арабского государства. Тогда свои дома покинули почти миллион палестинских арабов.

По итогам опроса, проведенного среди палестинцев в 1980 году, большинство респондентов (41%) заявили, что для урегулирования арабо-израильского конфликта в регионе должны быть установлены границы, существовавшие до начала Шестидневной войны. 78% жителей автономии уверены, что Израиль должен признать право палестинских беженцев вернуться на территории, которые по итогам войны стали частью еврейского государства.

Для израильских националистов Шестидневная война стала одним из ключевых достижений в истории Израиля, которое полностью изменило стратегическое положение страны. Для палестинцев 5−10 июня — это годовщина военной оккупации, которая еще сильнее отдалила возможность создания в Палестине арабского государства.