Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, что имел в виду Владимир Путин, когда заявил, что президент США Дональд Трамп «перебирает», передает корреспондент РБК. По словам Пескова, значение фразы Путина «абсолютно четко было понятно» «из контекста».

«Он же говорил про предвыборную кампанию. Речь шла о предвыборной кампании, речь шла о том, что, как и во всем мире, наши СМИ активно показывали и выступления Трампа, и какие-то фрагменты его общения с аудиторией», — сказал Песков.

«Президент имел в виду, что внутренняя энергетика кандидата Трампа отличалась от внутренней энергетики других кандидатов. И, как показал результат, он был более по сердцу американскому избирателю», — пояснил пресс-секретарь президента России.

Во время своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме 2 июня Владимир Путин отвечал на вопросы аудитории.

Президента России спросили, что он думает об обвинениях России во вмешательстве в предвыборную кампанию 2016 года в США, и Путин пояснил, что считает эти обвинения переносом «внутриполитических дрязг» США «на внешнюю арену».

​По его словам, Трамп победил потому, что его команда во время избирательной кампании в США оказалась эффективнее других. «Я и сам иногда думал, перебирает мужик, честное слово, — поделился своим впечатлением президент России. — Но оказалось, что он был прав и нашел подход к тем группам избирателей, на которых делал ставку, а другая команда просчиталась».

После этого, считает президент, Хиллари Клинтон решила переложить ответственность за свое поражение на Россию, хотя надо было «извиниться перед людьми, а не обвинять русских».