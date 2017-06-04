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В Орландо открыли стрельбу в офисном здании, есть жертвы
05.06.2017 16:33 — Новости Мира | Tut.by
В Орландо (штат Флорида) в одном из офисных зданий произошла стрельба,
В офисе шерифа сообщили, что ситуация взята под контроль. Правоохранители работают на месте происшествия. В полиции обещают проинформировать граждан, как только ситуация прояснится.
Стрельба произошла в промышленной зоне в пригороде Орландо. В районе места происшествия перекрыты несколько дорог.
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В полиции сообщили о жертвах, количество не известно. Подробности выясняются.
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