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В Орландо открыли стрельбу в офисном здании, есть жертвы

05.06.2017 16:33 — Новости Мира | Tut.by  
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В Орландо (штат Флорида) в одном из офисных зданий произошла стрельба, сообщают американские СМИ. В полиции сообщили о жертвах, количество не известно. Подробности выясняются.

В офисе шерифа сообщили, что ситуация взята под контроль. Правоохранители работают на месте происшествия. В полиции обещают проинформировать граждан, как только ситуация прояснится.

Стрельба произошла в промышленной зоне в пригороде Орландо. В районе места происшествия перекрыты несколько дорог.

 
 
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В полиции сообщили о жертвах, количество не известно. Подробности выясняются.

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