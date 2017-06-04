В Орландо открыли стрельбу в офисном здании, есть жертвы

В Орландо (штат Флорида) в одном из офисных зданий произошла стрельба, сообщают американские СМИ. В полиции сообщили о жертвах, количество не известно. Подробности выясняются.

Breaking News: Multiple deaths confirmed after shooting in Orlando, Orange County sheriff says. https://t.co/A9HAqwhDS1 pic.twitter.com/jruavtu8cZ — Fox News (@FoxNews) 5 июня 2017 г.

В офисе шерифа сообщили, что ситуация взята под контроль. Правоохранители работают на месте происшествия. В полиции обещают проинформировать граждан, как только ситуация прояснится.

Стрельба произошла в промышленной зоне в пригороде Орландо. В районе места происшествия перекрыты несколько дорог.