Арабский мир разорвал дипотношения с Катаром

Дипломатические отношения с Катаром разорвали шесть арабских стран и Мальдивы.

Йемен, Ливия, Бахрейн, Египет, ОАЭ, Саудовская Аравия и Мальдивская Республика объявили о разрыва дипломатических отношений с Катаром. Об этом стало известно 5 июня.

Катар выведен из арабской коалиции, его власти обвиняются в поддержке радикальных группировок, в том числе террористической организации ИГИЛ. Обвиняют Доху и в попытке дестабилизации политической обстановки внутри названных государств.

Кроме того, страны готовы прекратить с Катаром транспортное сообщение. Компания flydubai уже завила о прекращении полетов в Катар, а власти ОАЭ дали своим гражданам 14 дней для того, чтобы покинуть территорию Катара. Въезд в ОАЭ граждан Катара запрещен.

Ливийское временное правительство обвинило власти Катара в поддержке отделения террористической организации «Братья-мусульмане» в этой стране. В МИД Катара назвали обвинения надуманными и высказали сожаление о решении стран прервать дипотношения.

Данное решение семи государств привело к спекулятивному росту стоимости нефти, однако в среднесрочной перспективе не исключен дальнейший скачок цен.