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Bellingcat опубликовал новое расследование о российском "Буке" на востоке Украины
05.06.2017 17:20 — Новости Мира | Tut.by
Исследовательская группа
Речь идет о снимке из архива российского механика, служившего в 53-й зенитно-ракетной бригаде под Курском. На снимке механик изображен на фоне «Бука» с номером 332, на машине видны обозначения центра тяжести и маркировки негабаритного груза.
Ранее Bellingcat удалось выяснить, что, по мнению исследователей, на востоке Украины в июле 2014 года находился «Бук» с номером 332, привезенный из Курска. У исследователей были ранние снимки машины, датированные 2012 годом, на которых не было индекса негабаритности, а также снимки, сделанные в июне и июле 2014 года, на которых индекс был заметен, но номер «Бука» был частично или полностью замазан. Новая фотография, утверждают исследователи, стала недостающим звеном в расследовании происхождения «Бука», из которого был сбит малайзийский «Боинг».
В расследовании Bellingcat также
Исследовательская группа Bellingcat ведет самостоятельное расследование крушения «Боинга» на востоке Украины в июле 2014 года. Исследователи на основе анализа фотографий из соцсетей и спутниковых снимков
Международное расследование обстоятельств крушения «Боинга» MH17 установило, что самолет был сбит из российского «Бука».
Концерн «Алмаз-Антей», производящий «Буки», провел
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Исследовательская группа Bellingcat нашла новую фотографию зенитной ракетной установки "Бук", из которой мог быть сбит малайзийский "Боинг" над востоком Украины в июле...
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