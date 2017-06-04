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Египет закрывает воздушное пространство для Катара
05.06.2017 18:04 — Новости Мира | Tut.by
Египет закрывает воздушное пространство для Катара и прекращает авиасообщение с эмиратом. Об этом официально объявило в понедельник министерство гражданской авиации арабской страны.
«Ведомство приняло решение о прекращении авиасообщения с Катаром и закрытии воздушного пространства Египта для гражданских самолетов эмирата на транзит и посадку со вторника, 6 июня, — отмечается в коммюнике. — Данная мера вступает в силу с 06.00 по каирскому времени (07.00 по минскому времени) и вводится на неопределенный срок».
Бахрейн, Египет, ОАЭ, Саудовская Аравия, а следом Йемен и временное правительство Ливии объявили в понедельник о
Египетский национальный авиаперевозчик Egypt Air также официально объявил о прекращении полетов в Катар со вторника, 6 июня.
«Egypt Air приняла решение приостановить полеты из Каира в Доху и в обратном направлении до последующего уведомления», — отмечается в коммюнике. В нем также указывается, что из египетской столицы в катарскую некоторое время назад был отправлен рейс, возвращение которого ожидается вечером. В понедельник, 5 июня, будет совершен еще один завершающий полет. В авиакомпании пообещали принять уже купленные билеты без штрафных санкций.
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Воздушное пространство будет закрыто с 6 июня с 06.00 по каирскому времени (07.00 по минскому) и будет введено на неопределенный срок.
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