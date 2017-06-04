Дипломатический конфликт с Катаром в вопросах и ответах

Шесть арабских стран — Саудовская Аравия, Египет, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Бахрейн, Йемен и Ливия — 5 июня объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром. Позже с таким же заявлением выступили и Мальдивы. Чем маленький, но очень богатый эмират разозлил своих соседей — в материале TUT.BY.

Что вызвало дипломатический конфликт? 23 мая катарское государственное информагентство Qatar News Agency выпустило сообщение со ссылкой на слова эмира страны, шейха Тамима бин Хамада Аль Тани. В этой публикации Аль Тани утверждал, что Иран — серьезная региональная и исламская держава, с которой необходимо наладить контакт, а не провоцировать конфликт. Катарский эмир также призывал прислушаться и к мнению некоторых радикальных исламских организаций — в том числе к палестинской «Хамас». Через некоторое время в твиттере МИД Катара появилось сообщение о том, что официальная Доха потребовала от послов Бахрейна, Египта, Кувейта, Саудовской Аравии и ОАЭ покинуть страну.

Эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани. Фото: Reuters После того, как суннитские державы выступили с резким осуждением заявления, новость с сайта агентства была удалена, так же как и сообщение в Twitter, катарская сторона заявила о том, что это была работа неизвестных хакеров, а официальная Доха не имеет к этим заявлениям никакого отношения. На этом все могло и закончиться, но 27 мая эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Иани позвонил президенту Ирана Хасану Роухани.

Почему арабские страны ссорятся из-за Ирана? Ислам разделяется на два крупнейших течения — суннизм и шиизм. На данный момент сунниты составляют около 85−87% мусульман, а количество шиитов не превышает 10%. Иран, Ирак, Ливан и Йемен населены преимущественно шиитами, много их и в Бахрейне. А вот в Саудовской Аравии, ОАЭ подавляющее большинство мусульман — сунниты. Но дело не только в религиозных различиях. Иран является главным соперником Саудовской Аравии в регионе — обе страны являются крупнейшими экспортерами нефти и соперничают за покупателей. Кроме того Иран является республикой, в то время как большая часть его соседей — монархиями, что позволяет Тегерану заявлять о демократии в стране. Иран также неоднократно упрекал Саудовскую Аравию в том, что она пытается играть роль жандарма в регионе, припоминая Эр-Рияду войну в Йемене. Поэтому для сильнейшей страны в регионе, Саудовской Аравии, малейший намек на одобрение Ирана со стороны соседей воспринимается как удар в спину.

В чем обвинили Катар? Официально Эр-Рияд обвинил Доху в том, что Катар поддерживает многочисленные террористические и радикальные группировки, цель которых подорвать стабильность в регионе. Среди них — «Исламское государство» и «Аль-Каида». Египет к этим обвинениям добавил еще и покровительство Катара группировке «Братьев-мусульман». Бахрейн, в котором живет немало шиитов, обвинил Катар во вмешательстве в свою внутреннюю политику. Катар также обвиняется в эскалации напряженности в СМИ и финансировании вооруженных террористических группировок, что может угрожать безопасности Бахрейна. Заявления других стран, объявивших бойкот Катару были короче, но похожи по сути.

Чем грозит Катару дипломатический бойкот? Бахрейн и Саудовская Аравия объявили о прекращении морского и воздушного сообщения с Катаром в ближайшие 24 часа, высылке всех дипломатов из страны в течение 48 часов и выдворении всех граждан этой страны в ближайшие 14 дней — в дальнейшем въезд в Бахрейн и Саудовскую Аравию им будет запрещен. Кроме того, подданным короля Бахрейна запрещено посещать Катар. Кроме того Саудовская Аравия планирует закрыть сухопутную границу с Катаром, с учетом географического положения эмирата, государство окажется отрезано от остальной части Аравийского полуострова.

Катар выделен красным Кроме прекращения транспортного сообщения и высылки дипломатов, саудовская монархия своим решением исключила Катар из объединенной военной коалиции сил, сражающихся с повстанцами-шиитами в Йемене. Решение о бойкоте уже привело к тому, что авиакомпании Etihad Airways, Emirates и Fly Dubai заявили о намерении прекратить авиасообщение с Катаром. Также со вторника приостанавливает полеты в Доху Air Arabia. Затем Qatar Airways, катарский авиаперевозчик, один из крупнейших в регионе, сообщил, что прекращает полеты в Саудовскую Аравию. После разрыва дипотношений с Катаром некоторые из стран приняли решение о прекращении вещания катарского телеканала «Аль-Джазира», а также закрытии корпунктов канала на своих территориях.

Что на это отвечают в Дохе? «Доха сожалеет о решении Саудовской Аравии, ОАЭ и Бахрейна разорвать отношения и считает эту меру неоправданной, основанной на голословных утверждениях», — отмечается в заявлении МИД Катара. Власти эмирата заверили, что «сделают все необходимое, чтобы эти меры не отразились на экономике Катара и жизни его подданных», подчеркнув, что «сожалеют о закрытии границ с Саудовской Аравией, ОАЭ и Бахрейном». В ведомстве отвергли обвинения в причастности Катара к поддержке террористических группировок и радикальной идеологии в регионе. «Катар является действующим членом ССАГПЗ (Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива: Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия) и привержен его договоренностям, уважает суверенитет других государств и не вмешивается в их внутренние дела, — приводит заявление МИД Катарское информационное агентство. — Доха выполняет свои обязательства в вопросах противостояния терроризму и экстремизму». По версии властей эмирата, Катар подвергся информационной кампании, цель которой — навредить интересам ближневосточного государства.

Доха, Катар. Фото: Reuters

А при чем тут Трамп? Дипломатический конфликт во многом связывают с визитом в Саудовскую Аравию президента США Дональда Трампа 21 мая. Помимо односторонних переговоров он также выступил перед лидерами 55 мусульманских стран, специально приглашенных в Эр-Рияд. В своей речи президент США обрушился именно на терроризм и страны, его поддерживающие, а Иран уже традиционно был назван главным пособником терроризма и источником нестабильности на Ближнем Востоке, который необходимо сдержать любой ценой. В преддверии этого визита Трампа издание The Washington Post со ссылкой на источники в Белом доме сообщило, что американский президент привез в Саудовскую Аравию план создания «арабского НАТО» — оборонного союза, отвечающего интересам суннитских монархий Аравийского полуострова и Вашингтона одновременно и нацеленного против Ирана и его шиитских союзников.

Дональд Трамп во время визита в Саудовскую Аравию Фото: Flickr Именно поэтому демарш Катара с его призывом договариваться с Ираном буквально спустя пару дней после визита Трампа вызвал такое негодование у главных союзников США в регионе — Саудовской Аравии и Бахрейне.

Если вся причина в Иране, то при чем тут Катар? Катар — маленький, но очень влиятельный эмират. Несмотря на его скромные размеры, он позволяет себе проводить свою собственную политику и нередко огрызается на другие арабские страны. Во время «Арабской весны» Катар, в отличие от других ближневосточных государств выступал за перемены в регионе — но после нажима со стороны соседей, стал выступать с более осторожными оценками ситуации. Три года назад Саудовская Аравия, ОАЭ и Бахрейн уже отзывали своих послов из Катара. Причиной этого послужила ситуация в Египте, где Катар поддерживал правительство «Братьев-мусульман», а Саудовская Аравия и ОАЭ выступали против. Кроме того эмират дает убежище опальным руководителям «Хамаса» и «Талибана».

А что Катар может противопоставить своим соседям? По данным МВФ, Катар занимает первое место в мире по ВВП на душу населения — 127,7 тысяч долларов в 2016 году, этот показатель выше, чем у Норвегии или Сингапура. Эмират занимает 3-е место в мире после России и Ирана по доказанным запасам природного газа (24,2 трлн куб. м), а также 12-е место по запасам нефти (25,2 млрд баррелей). По уровню добычи природного газа Катар занимает в мире четвертое место (174 млрд куб. м в год), также входит в двадцатку стран по объемам нефтедобычи (1,52 млн баррелей в день). В 2005 году эмир Катара основал Qatar Investment Authority (Суверенный фонд Катара), входящий в двадцатку крупнейших мировых суверенных фондов благосостояния (335 млрд долларов по данным на январь 2017 года). Кроме финансовых активов у Катар есть и еще один — информационный. В 1996 году по указу эмира Катара был создан телеканал «Аль-Джазира» — одно из самых влиятельных СМИ в арабских странах.

Каковы последствия этого конфликта для мира? Любые конфликты в ближневосточном регионе заставляют нефтяные и финансовые рынки нервничать. Утро 5 июня началось ростом цен на «черное золото», однако позже они вернулись к уровню закрытия пятницы. И если Катар не является крупным игроком на нефтяном рынке, но одним из самых крупных — на рынке СПГ. Поэтому серьезные последствия могут проявиться в том случае, если будут введены ограничения на поставки сжиженного природного газа из этой страны. Да и в любом случае, Ближний Восток — неспокойный регион, который может вспыхнуть в случае нарастания конфликта.