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Черногория официально вступила в НАТО
05.06.2017 19:39 — Новости Мира | Tut.by
5 июня Черногория стала 29-м членом Североатлантического альянса. Официальная церемония прошла в здании Госдепартамента США в Вашингтоне,
Флаг страны поднимут над штабом НАТО 7 июня, сообщили в пресс-службе Госдепа.
(Будет дополнено)
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5 июня Черногория стала 29-м членом Североатлантического альянса. Официальная церемония прошла в здании Госдепартамента США в Вашингтоне, сообщает ведомство.
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