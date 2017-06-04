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Черногория официально вступила в НАТО

05.06.2017 19:39 — Новости Мира | Tut.by  
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5 июня Черногория стала 29-м членом Североатлантического альянса. Официальная церемония прошла в здании Госдепартамента США в Вашингтоне, сообщает ведомство.


Фото: Reuters

Флаг страны поднимут над штабом НАТО 7 июня, сообщили в пресс-службе Госдепа.

(Будет дополнено)

 
 
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5 июня Черногория стала 29-м членом Североатлантического альянса. Официальная церемония прошла в здании Госдепартамента США в Вашингтоне, сообщает ведомство.

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